Без заявлений и справок: россиянам хотят упростить возврат средств за отмененные рейсы

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Нововведения прорабатывают в Минтрансе вместе с перевозчиками и Росавиацией.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В России станет проще вернуть деньги за авиабилеты — при отмене рейса. Нововведения уже прорабатывают в Минтрансе вместе с перевозчиками и Росавиацией, выяснили «Известия». Предлагают ввести единый электронный порядок.

Отмена перелета ставит перед выбором — согласиться на другой рейс или оформить возврат. При этом сведения о несостоявшемся полете у компании, разумеется, есть. Но чтобы вернуть деньги за билет, нередко нужно отдельное обращение.

Как ожидается, в ближайшем будущем никаких дополнительных документов и заявлений не потребуется. Достаточно онлайн-подтверждения. Деньги поступят в течение десяти дней. Сейчас этот срок может занимать до месяца.

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