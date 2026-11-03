Без заявлений и справок: россиянам хотят упростить возврат средств за отмененные рейсы

В России станет проще вернуть деньги за авиабилеты — при отмене рейса. Нововведения уже прорабатывают в Минтрансе вместе с перевозчиками и Росавиацией, выяснили «Известия». Предлагают ввести единый электронный порядок.

Отмена перелета ставит перед выбором — согласиться на другой рейс или оформить возврат. При этом сведения о несостоявшемся полете у компании, разумеется, есть. Но чтобы вернуть деньги за билет, нередко нужно отдельное обращение.

Как ожидается, в ближайшем будущем никаких дополнительных документов и заявлений не потребуется. Достаточно онлайн-подтверждения. Деньги поступят в течение десяти дней. Сейчас этот срок может занимать до месяца.

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