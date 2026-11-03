Деньги отошли на второй план: как изменились новогодние желания россиян

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Каждый четвертый готов потратить на подарки более 50 тысяч.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Почти половина россиян уже готовится к Новому году — 44% выбирают подарки близким. Результаты исследования публикует РБК.

Опрос провели в крупных городах. Треть жителей рассчитывает уложиться в минимум — это 20 тысяч рублей. А каждый четвертый готов потратить более 50 тысяч.

При этом почти половина присматривается к гаджетам и электронике. Среди других популярных вариантов — косметика, духи и ювелирные украшения.

И тут точное попадание! Все вышеперечисленное — из списка самых желанных подарков. Кроме того, россияне мечтают увидеть под елкой путевку на курорт или абонемент в спортклуб. В прошлом году абсолютным лидером в этом рейтинге были деньги.

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