«Прямо сейчас происходит»: актер Кузнецов намекнул на странные события в жизни

Актер Кузнецов заинтриговал заявлением о мистике в своей жизни

На премьере сериала «Улей» актер Игорь Кузнецов признался корреспонденту 5-tv.ru, что в его жизни прямо сейчас творится нечто необъяснимое, однако раскрывать карты он категорически отказался.

Беседа состоялась на светском мероприятии, где обсуждался новый проект с фольклорным и мистическим сюжетом. Журналист поинтересовался у артиста, случалось ли ему сталкиваться с чем-то сверхъестественным в реальности.

«Прямо сейчас происходит. Да», — загадочно ответил Кузнецов. Когда корреспондент попросил рассказать подробнее, актер лишь отрезал: «Не буду рассказывать».

Впрочем, на той же премьере мистическим настроением прониклась и коллега Кузнецова, актриса Агриппина Стеклова. Она сравнила мышление режиссеров с инопланетным, заявив, что это не профессия, а особый способ мыслить. Она призналась, что постановщики для нее остаются загадкой и кажутся настоящими пришельцами из другого мира.

Тогда же на премьере высказался и актер Илья Любимов. Он признался, что режиссеры чаще всего видят в нем антагониста, и его это совершенно не расстраивает. По словам артиста, отрицательные персонажи дают гораздо больше возможностей для актерской игры.

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