Кадры, которые этой ночью шокировали весь мир. На них — ребенок, которого выводят из пыточной Нацгвардии под Киевом. Мальчику всего 14, и не нужно слов, чтобы понять, в каком он состоянии. По предварительной версии в так называемом «пункте временной дислокации» удерживали мобилизованных и боевиков, ушедших в самоволку. Над ними измывались, требуя деньги за освобождение. Сейчас людей вывели, многие из них — в тяжелом состоянии.

Всю ночь в украинской столице продолжались столкновения горожан с силовиками. Напали даже на чиновников администрации Зеленского, которые приехали на место, чтобы хоть как-то успокоить людей. Что именно происходило за закрытыми дверями дома под Киевом и сколько еще таких в Незалежной — разбиралась корреспондент «Известий» Ирина Галаган.

Родственники боевиков ВСУ пытаются прорваться внутрь подпольной тюрьмы, обнаруженной в селе под Киевом. О ней стало известно случайно. Одному из заключенных, украинскому боевику, удалось тайно связаться по телефону с близкими и сообщить, что 40 человек заперты в подвале частного дома. Узников истязают и морят голодом. Некоторые в критическом состоянии.

— У меня очень сильно болит живот, температура, озноб, головокружение и слабость.

Жены и матери заключенных заблокировали выезды из тюрьмы, вызвали на место скорую помощь и полицию. Медикам пришлось на коленях умолять пустить их внутрь. Но охраняющие объект нацгвардейцы наотрез отказались открывать ворота. Началась жесткая давка.

На место стянули дополнительные силы полиции. Чтобы разогнать толпу, силовики применили слезоточивый газ, прогремели предупредительные выстрелы.

Чтобы замять скандал, к пыточной приехал глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, признанный в России террористом и экстремистом. Он пообещал провести расследование и наказать виновных. Но толпа начала выкрикивать в его адрес оскорбления. В лицо чиновнику распылили газ, он тут же сбежал в охраняемый автобус.

Среди узников тюрьмы оказался и 14-летний подросток. До сих пор непонятно, как он там оказался. По данным украинских СМИ, из любопытства забрел на территорию чужого участка. Его перехватили во дворе уже во время беспорядков и заперли. Несовершеннолетнего вывели из подвала в шоковом состоянии. Он был ранен.

Сам Буданов отказался назвать это тюрьмой: использовал законный военный термин «пункты временной дислокации», откуда мобилизованных отправляют на фронт. Он подтвердил, что таких объектов по всей Украине действительно много.

Как выяснилось, пыточная принадлежит запрещенной в России украинской террористической группировке «Азов».** Там официально признали, что направляли в учреждение дезертиров. При этом западные эксперты уже открыто сравнивают это с нацистскими концлагерями.

«Нацистская Германия — прямой предок бандеровской Украины. Это прямая линия преемственности, и к этому нужно относиться именно так, и с этим нужно разбираться так, как если бы это была нацистская Германия. Мы видим подспудный протест. Видим отдельные акты сопротивления. Но в целом Украина, похоже, приняла, что это та реальность, в которой они живут», — сказал офицер разведки США в отставке Скотт Риттер.

Сейчас территория объекта оцеплена, а всех находившихся в подвале освободили. Четверых пострадавших солдат госпитализировали с тяжелыми травмами. А на месте происшествия развернули оперативный штаб.

Военные следователи проводят обыски и допрашивают охрану, чтобы выяснить, кто отдавал приказы о жестоком обращении с боевиками. Западные спонсоры киевского режима и международные организации, включая миссию ООН по правам человека, поддерживаемое на официальном уровне существование пыточных на Украине никак не прокомментировали.

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* — Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

*** — запрещенная в России террористическая организация.