Пассажирский автобус перевернулся в Турции: более 40 человек пострадали

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 33 0

До одного из населенных пунктов маршрута оставалось около 20 километров, когда произошла авария.

В Турции перевернулся автобус: сколько пострадавших

Фото: www.globallookpress.com/Lu Zhe

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Пассажирский автобус перевернулся на юго-западе Турции

Пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в турецкой провинции Конья, в результате чего пострадали 45 человек. Об этом сообщает Hürriyet.

Авария произошла около двух часов ночи по местному времени на трассе Ыспарта — Бейшехир, недалеко от района Хююк. Междугородний автобус компании Yeni Diyarbakır следовал по маршруту Анталья — Ыгдыр.

Примерно за 20 километров до Бейшехира водитель потерял управление транспортным средством, после чего оно выехало за пределы проезжей части и опрокинулось в придорожный кювет.

В результате происшествия травмы получили 45 находившихся в автобусе человек. На место аварии прибыли бригады скорой помощи, которые доставили пострадавших в государственную больницу Бейшехира.

По предварительным данным, примерно у 40 человек травмы оказались легкой степени. Состояние троих госпитализированных оценивается как тяжелое.

Причины, по которым водитель потерял управление автобусом, пока не установлены. По факту дорожно-транспортного происшествия продолжается расследование.

Ранее в Кении произошло крупное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения погибли не менее 22 человек. Авария произошла утром на главной автомагистрали страны. Пассажиры автобуса возвращались с похорон. Участок дороги, где столкнулись транспортные средства, известен высоким уровнем аварийности. Представители местных властей выразили соболезнования родственникам погибших.

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