«Послушная»: Илья Любимов назвал составляющие рецепта счастливого брака

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист Эксклюзив 31 0

Артист 15 лет женат на актрисе Екатерине Вилковой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер Илья Любимов раскрыл секрет идеального брака с Екатериной Вилковой

Илья Любимов приоткрыл секрет семейного счастья с Екатериной Вилковой. На премьере детективного сериала «Улей» артист признался корреспонденту 5-tv.ru, что супруга во всем слушается его. При этом сам актер считает, что залог крепкого брака заключается в умении меньше думать о себе.

«Катя у меня очень послушная, что, может быть, внешне не очень с ней вяжется. Но она во всем меня слушается. А что касается меня, то надо просто поменьше думать о себе», — рассказал Любимов.

Актер и его супруга вместе уже 15 лет. Пара поженилась в 2011 году, в этом году отметила хрустальную свадьбу. Их история любви началась со встречи в храме Христа Спасителя. У супругов есть двое детей: 14-летняя дочь Павла и 12-летний сын Петр.

Премьера сериала «Улей» режиссера Сергея Осипьяна состоялась в Театре-мастерской Петра Фоменко. Детективная история рассказывает о труппе Мордовского национального театра драмы, которая приезжает в Москву на фестиваль со спектаклем по мотивам эрзянского фольклора. Однако театральное событие оборачивается трагедией: исполнитель главной роли погибает после падения с высоты.

Ранее Илья Любимов сравнил своих киногероев с Тони Сопрано, отметив, что ему ближе персонажи с неоднозначным характером.

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