Мозг нас обманывает? Как работает эффект Манделы

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Люди десятилетиями могут жить с ложными воспоминаниями.

Как работает эффект Манделы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Психолог Паустовская: при каждом воспоминании мозг собирает картину заново

При каждом воспоминании о событии из прошлого мозг заново собирает картину произошедшего. Но если реальных «деталей» не хватает, то он их незаметно подменяет. Об этом телеканалу 360.ru рассказала клинический психолог Инна Паустовская.

Именно это и принято называть «эффектом Манделы». По словам эксперта, иметь ложные воспоминания вполне естественно, поскольку так устроена человеческая память.

Если в воспоминании недостает какой-то части, то она незаметно подменяется другой. Недостающий фрагмент мозг создает за долю секунды по привычным образам, используя логику и информацию, которая у него есть.

Человек этого даже не замечает, подчеркнула Инна Паустовская. Из-за чего многие длительное время могут жить с ложными воспоминаниями, даже не подозревая об обмане.

Термин «эффект Манделы» появился благодаря Фионе Брум, которая заметила необычную закономерность в сознании тысячи людей. Все они помнили, что южноафриканский политик Нельсон Мандела умер в тюрьме в 1980-х. Фиона и сама так думала, пока не узнала праду. На самом деле Мандела вышел из тюрьмы в 1990 году, стал президентом ЮАР и умер только в 2013-м.

В очередной раз с эффектом Манделы пользователи сети столкнулись в конце лета 2026 года. В соцсетях появилось необычное видео, напоминающее фрагмент старой киносказки. Его главным героем стал невысокий светловолосый человечек с хитрой улыбкой и пугающей внешностью.

Загадочного персонажа зовут Румпель. Благодаря эффекту Манделы многие уверены, что кадры, которые завирусились в интеренете, — отрывки из фильма «Румпельштильцхен» 1987 года. Но это не так.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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