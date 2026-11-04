Размер имеет значение? Как правильно выбрать блендер

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 25 0

Не стоит брать в магазине первый попавшийся прибор.

Как правильно выбрать блендер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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При выборе блендера важно учитывать мощность

Покупать блендер наугад не стоит, иначе он будет бесполезен. Об этом сообщило издание URA.RU.

Перед покупкой блендера важно понимать, с какой целью он нужен, так как существует много видов данной техники. Каждый из них используется решения определенных задач.

Например, погружной подойдет для приготовления супов, соусов и небольших порций, а стационарный — для взбивания плотных смесей. Он мощнее и стоит, соответственно, немного дороже.

Еще существует компактный блендер. Чаще всего его используют для приготовления смузи. Подобная техника в виде кружки с небольшими ножами внутри не заменит полноценный прибор, но хорошо подойдет для приготовления одной порции напитка.

Поэтому выбирать блендер «на глаз» без учета его дальнейшего использования — ошибка.

Важную роль также играет мощность прибора. Чем она выше, чем лучше будет перемалывать фрукты, овощи, орехи. Для универсального использования лучше ориентироваться на цифру 800-1000 Вт.

При выборе блендера с чашей не надо брать миску большого размера. Для семьи подойдет и на 1,5 литра.

Отдельно внимание следует уделить ножам. Надо проверить, насколько он прочный и легко ли снимается. Если конструкция удобная — снимается риск порезов.

Кроме того, не стоит переплачивать за многофункциональный блендер. Можно взять обычный, в котором есть два-три режима. Зачастую этого вполне достаточно для выполнения многих кулинарных задач.

Еще один популярный гаджет для дома — проточный водонагреватель. Он подогревает воду непосредственно в момент ее прохождения через устройство, в отличие от накопительной модели, которая держит горячую воду в бак.

При неправильном выборе прибора можно столкнуться со слабым напором, холодной водой зимой, перегрузкой электропроводки или невозможностью установки.

Специалисты советуют не выбирать водонагреватель, ориентируясь только на цену: для одной точки обычно хватает меньшей мощности, а для всей квартиры нужна более мощная модель, при этом чем холоднее вода на входе, тем больше энергии потребуется для нагрева.

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