Размер имеет значение? Как правильно выбрать блендер

При выборе блендера важно учитывать мощность

Покупать блендер наугад не стоит, иначе он будет бесполезен. Об этом сообщило издание URA.RU.

Перед покупкой блендера важно понимать, с какой целью он нужен, так как существует много видов данной техники. Каждый из них используется решения определенных задач.

Например, погружной подойдет для приготовления супов, соусов и небольших порций, а стационарный — для взбивания плотных смесей. Он мощнее и стоит, соответственно, немного дороже.

Еще существует компактный блендер. Чаще всего его используют для приготовления смузи. Подобная техника в виде кружки с небольшими ножами внутри не заменит полноценный прибор, но хорошо подойдет для приготовления одной порции напитка.

Поэтому выбирать блендер «на глаз» без учета его дальнейшего использования — ошибка.

Важную роль также играет мощность прибора. Чем она выше, чем лучше будет перемалывать фрукты, овощи, орехи. Для универсального использования лучше ориентироваться на цифру 800-1000 Вт.

При выборе блендера с чашей не надо брать миску большого размера. Для семьи подойдет и на 1,5 литра.

Отдельно внимание следует уделить ножам. Надо проверить, насколько он прочный и легко ли снимается. Если конструкция удобная — снимается риск порезов.

Кроме того, не стоит переплачивать за многофункциональный блендер. Можно взять обычный, в котором есть два-три режима. Зачастую этого вполне достаточно для выполнения многих кулинарных задач.

Еще один популярный гаджет для дома — проточный водонагреватель. Он подогревает воду непосредственно в момент ее прохождения через устройство, в отличие от накопительной модели, которая держит горячую воду в бак.

При неправильном выборе прибора можно столкнуться со слабым напором, холодной водой зимой, перегрузкой электропроводки или невозможностью установки.

Специалисты советуют не выбирать водонагреватель, ориентируясь только на цену: для одной точки обычно хватает меньшей мощности, а для всей квартиры нужна более мощная модель, при этом чем холоднее вода на входе, тем больше энергии потребуется для нагрева.

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