Две беды: доставщикам в России хотят запретить ездить по тротуарам

Курьерам в России могут резко перестроить маршрут: доставщикам хотят запретить ездить по тротуарам. Поправки в ПДД уже готовы, их ждет общественное обсуждение.

Для пешеходов это должно стать долгожданным облегчением: они давно жалуются, что приходится уворачиваться от электровелосипедов. А для курьеров — серьезным изменением привычной работы. Ведь заказы по-прежнему нужно выполнять быстро. Удастся ли найти компромисс? Знает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Две беды на российских тротуарах: самокатчики и курьеры. Зима забирает первых ровно на сезон, вторые закутаются в пуховики и балаклавы и продолжают движение на своих 30–40, порой и 50-килограммовых железных конях.

Восьмилетнего Вову курьер 15 метров тащил по тротуару. То ли педали перепутал, то ли со своим электровелосипедом не справился.

«Потом он пытался собирать детали свои. Я считаю, что пытался скрыть следы преступления», — сказала мама пострадавшего Наталья.

Единых методов борьбы с курьерами-нарушителями в стране нет. Федеральные чиновники обсуждали их последние три года. И вот — предложение Минтранса.

Новые масштабные поправки в ПДД уже вынесли на общественное обсуждение. Основное: если средство индивидуальной мобильности используют для коммерческой доставки, выезжать на нем на тротуар нельзя. Кроме того, если так называемый электровелосипед мощнее 250 ватт, а это, по оценкам Минтранса, основная техника курьеров, он будет считаться мопедом. А значит, по действующим правилам, нужны права категории М.

Курьерам предлагается передвигаться по проезжей части. В качестве альтернативы — велодорожки.

— Пешеходная зона будет на протяжении двух километров, условно. И у тебя там в конце твоя точка, где ты работаешь. И что ты будешь, два километра идти вот так вот?

Например, в Петербурге велодорожек, по которым теперь предлагают доставлять заказы, чуть больше 150 километров. Это при общей протяженности дорог в 3,5 тысячи километров.

«Велодорожка на Набережной Фонтанки — пример спорной инфраструктуры: она упирается в тупик, дальше я в любом случае окажусь или на тротуаре, или на проезжей части», — сказал корреспондент.

В России сегодня полтора миллиона курьеров. Их услугами пользуются больше половины жителей страны. А около десяти миллионов доставку заказывают каждый день.

«Все ли будет гладко, когда выставим на проезжую часть еще 10% людей, которые передвигаются на транспортных средствах с мотором, скорость движения которых ограничена 25 километрами в час, при условии, что поток едет быстрее, и которые, по моему мнению, совершенно не знают правила дорожного движения?» — сказал эксперт комиссии по транспорту Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член рабочей группы МВД по реформе экзамена на право управления транспортным средством Дмитрий Попов.

Бороться с курьерами-нарушителями в регионах уже пытаются по-своему, вводят локальные меры. В Москве с 15 октября ввели обязательное тестирование на знание ПДД: без него курьер не получит заказы. А в Петербурге еще с июля 2025-го ограничили скорость на тротуарах до десяти километров в час и запретили движение в центре города. В Казани технику тоже замедлили — до 25 километров в час.

«Запустили чат-бот, да, курьеры, общественный контроль. Вот цифры, конечно, пока не радуют, 17 всего жалоб, поэтому призываем наших горожан активнее использовать эту возможность. Со стороны курьрских компаний аняты специальные люди, которые будут обрабатывать эти все жалобы», — сказал председатель Комитета по транспорту Казани Алексей Сидоров.

Пока новые правила Минтранса будут обсуждать и возможно дорабатывать. Пока не понятно, кто будет следить за их исполнением. Вступят в силу они не раньше 2027 года.

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