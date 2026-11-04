Завтраки в постель и цветы: Винокур раскрыл секреты семейного счастья

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 34 0

Известный пародист уже больше полувека живет в счастливом браке.

Владимир Винокур готовит для жены завтраки в постель

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

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Владимир Винокур заявил, что готовит для своей жены завтраки в постель

Народный артист РСФСР, советский и российский юморист Владимир Винокур поделился подробностями личной жизни. В беседе с изданием Super.ru на концерте по случаю 65-летия Государственного Кремлевского дворца он рассказал, какие сюрпризы устраивает для супруги Тамары Перваковой.

Известный пародист отметил, что любит дарить своей жене букеты цветов, а также готовить для нее завтраки в постель. Винокур сказал, что делает романтические жесты для своей второй половинки постоянно.

«Я очень романтичный», — подчеркнул юморист.

Тамаре Перваковой 2 ноября исполнилось 73 года. По этому случаю Винокур поздравил супругу трогательным постом на своей странице в социальной сети.

«Желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни. Продолжай радовать своей любовью, задором и позитивом всю нашу семью! Мы тебя любим!» — написал артист, дополнив поздравление яркими эмодзи.

О презенте на день рождения любимой Винокур умолчал — вместо этого он с улыбкой заметил, что самым главным подарком является счастье.

«Я, как романтик, возвращаюсь после гастролей домой к одной женщине — 52 года. Это самый большой романтизм», — добавил пародист.

Владимир Винокур и Тамара Первакова женаты уже больше полувека. Они сыграли свадьбу в 1974 году. В браке у них родилась дочь Анастасия, которая связала свою жизнь с балетом. В 2024 году она стала Заслуженной артисткой России за заслуги в области хореографии.

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Завтраки в постель и цветы: Винокур раскрыл секреты семейного счастья

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