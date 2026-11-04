«Мост глупости» поймал очередного водителя: многотонная фура застряла на Боровой

Знаменитые петербургские «мосты глупости» снова начали ловить невнимательных водителей грузовиков. Сегодня многотонная фура на 15 часов перекрыла проезд под одной из переправ. С места событий репортаж корреспондента «Известий» Татьяны Леонтьевой.

Над мостом висит знак, ограничивающий высоту большегрузов. Если машина выше 3,5 метров, въезд запрещен. Но водитель застрявшей фуры, высота которой явно превышает четыре метра, то ли не заметил знак, то ли просто решил рискнуть.

Как результат — поврежденный кузов и многочасовая пробка на несколько километров. С грохотом и хрустом фура освобождается из плена моста. В заточении она провела более 15 часов. Под переправой большегруз застрял еще накануне вечером.

Железобетонный 144-летний мост в результате инцидента серьезных повреждений не получил. Водитель фуры объясняет: когда ехал на склад, под мостом удалось проскочить. А вот на обратном пути не повезло — застрял.

«Вот показываю, вот целый. Я спокойно прошел. А прицеп-то заносит сюда. Его зацепило за повреждение моста», — сказал водитель фуры.

У моста на Боровой сносили кузова и кабины и другие машины. Вот часть груза оставил на дороге водитель синего грузовика. А эта «Газель» пострадала под путепроводом на Южном шоссе. Водитель этого КАМАЗа тоже проигнорировал предупреждающий знак.

Таких переправ, которые в народе получили название «мосты глупости», в Петербурге действительно немало — точную статистику никто не ведет, но мы насчитали более десяти. Урбанисты объясняют: так сложилось исторически.

«Давным-давно проектирование велось комплексно, но некоторые моменты, логистика увязок, в том числе дорожных развязок, она была не такая совершенная, как сейчас», — сказал урбанист Владимир Федоров.

А самый популярный «мост глупости» находился в Шушарах. Ему посвящали мемы и даже отмечали юбилейные аварии. Здесь разбились около 200 машин. Тогда власти решили действовать кардинально: высоту моста увеличили до 4,5 метров, для этого опустили дорогу под ним. Но переделать все переправы невозможно. Так что водителям лучше не рисковать, знаки не игнорировать и учиться на чужой глупости.

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