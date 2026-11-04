Космонавты «Роскосмоса» поздравили россиян с Днем народного единства с борта МКС
Они пожелали, чтобы в каждом доме царили тепло и согласие, а рядом были те, кто поддержит словом и делом.
Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru
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Космонавты «Роскосмоса» Петр Дубров, Анна Кикина и Сергей Тетерятников поздравили россиян с Днем народного единства с борта Международной космической станции (МКС).
«Отсюда, с орбиты, отчетливо видно, как прекрасна наша страна. Это наш общий дом, который каждый из нас должен любить и беречь. И в этом глубокий смысл праздника», — отметил Дубров.
По словам космонавта, День народного единства напоминает, как в переломные моменты истории сила страны рождалась из сплоченности, готовности встать плечом к плечу ради общего будущего.
Анна Кикина подчеркнула, что в космосе остро чувствуется и осознается ценность единства. Специалисты МКС разные, но общая цель, взаимное уважение и доверие помогают им решать важнейшие задачи и делать новые шаги во благо человечества.
«Когда люди объединяются ради большого и важного дела, невозможное становится возможным», — сказала Кикина.
Сергей Тетерятников пожелал согражданам, чтобы в их домах царили тепло и согласие, чтобы рядом всегда были те, кто поддержит словом и делом.
«Пусть чувство сопричастности к судьбе нашей общей Родины и уважение к ее истории помогают преодолевать любые трудности и строить будущее: надежное, светлое, общее», — добавил он.
День народного единства ежегодно отмечается 4 ноября. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских интервентов. В ряды ополчения тогда принимали людей независимо от сословий — это помогло преодолеть внутренние распри и объединиться перед лицом общей угрозы.
В 2004 году Межрелигиозный совет России выступил с инициативой сделать 4 ноября государственным праздником, и депутаты Госдумы ее поддержали. Впервые в новом статусе дату отметили в 2005 году, и с тех пор это официальный выходной.
Традиционно в этот день в городах проходят митинги, концерты, исторические реконструкции и театральные представления. В 2026 году праздник проходит в рамках Года единства народов России, который был объявлен указом президента.
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