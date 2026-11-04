Экипаж Су-34 ударил по пункту управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Разведка подтвердила уничтожение заданной цели.
Фото, видео: © РИА Новости/Андрей Катаев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Су-34 ударил по пункту управления БпЛА ВСУ
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и пункту управления БПЛА в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 3 нояб
- Боевая работа расчетов САУ «Акация». Лучшее видео из зоны СВО
- 3 нояб
- ВС РФ уничтожили вражеские пункты управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 нояб
- «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 нояб
- Дроны «Центра» разрушили укрепления ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- Российские беспилотники уничтожили морское судно с военной техникой ВСУ
- 31 окт
- Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- «Молния-2» вслепую поразила пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- Расчет Д-30 уничтожил живую силу ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- Мобильные группы сбивают более 100 дронов за сутки. Лучшее видео из зоны СВО
- 29 окт
- Жена думала, что это шутка: житель Константиновки три месяца считался погибшим
Читайте также
78%
Нашли ошибку?