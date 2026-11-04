Снайперы ВС РФ прикрывают артиллерию от дронов. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие выявляют посты наблюдения противника и уничтожают их.
Фото, видео: Виктор Антонюк/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Снайперы «Центра» прикрывают артиллерию от дронов ВСУ
Снайперские пары Алейского соединения группировки войск «Центр» прикрывают артиллерию и штурмовые подразделения от ударов дронов ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции.
Военнослужащие снайперских подразделений продолжают выполнять боевые задачи на этом направлении. Они защищают позиции артиллерии от атак тяжелых коптеров и ударных FPV-дронов: работая на передовых позициях и в глубине боевых порядков противника, снайперские пары наблюдают за воздушной обстановкой, своевременно обнаруживают вражеские беспилотники и уничтожают их из штатного вооружения, не давая выйти на боевой курс.
Кроме того, снайперы прикрывают логистику штурмовых подразделений на переднем крае в ходе наступательных действий. Они сопровождают группы на маршрутах выдвижения, не допуская атак беспилотников по личному составу.
Военнослужащие также выявляют посты наблюдения противника и уничтожают их, ведут поиск «дронов-ждунов» на маршрутах передвижения техники и личного состава. Своевременное обнаружение и ликвидация замаскированных беспилотников помогает предотвращать внезапные атаки.
На счету снайперов десятки уничтоженных дронов ВСУ различных типов. Применение снайперского оружия по воздушным целям позволяет эффективно бороться с малоразмерными и низколетящими беспилотниками.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 4 нояб
- Экипаж Су-34 ударил по пункту управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 3 нояб
- Боевая работа расчетов САУ «Акация». Лучшее видео из зоны СВО
- 3 нояб
- ВС РФ уничтожили вражеские пункты управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 нояб
- «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО
- 2 нояб
- Дроны «Центра» разрушили укрепления ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- Российские беспилотники уничтожили морское судно с военной техникой ВСУ
- 31 окт
- Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА и позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 31 окт
- «Молния-2» вслепую поразила пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- Расчет Д-30 уничтожил живую силу ВСУ в ДНР. Лучшее видео из зоны СВО
- 30 окт
- Мобильные группы сбивают более 100 дронов за сутки. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
78%
Нашли ошибку?