«Лечили не от того»: что написал актер Эрик Дэйн в мемуарах

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 928 0

У звезды постепенно пропадала чувствительность в правой руке.

Эрик Дэйн: верный диагноз поставили после лечения

Фото: www.globallookpress.com/Billy Bennight

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Эрик Дэйн узнал о БАС лишь после месяцев лечения

Диагноз боковой амиотрофический склероз (БАС) актеру Эрику Дэйну поставили только после нескольких месяцев терапии от другого заболевания. Об этом говорится в посмертных мемуарах артиста, отрывки из которых опубликовало издание Daily Mail.

В книге Дэйн рассказал, как у него постепенно пропадала чувствительность в правой руке. Он обращался к разным специалистам: сначала к хирургу, затем к врачу, направившему его к неврологу. Тот заподозрил нейропатию. В итоге несколько медиков сошлись на этом диагнозе и назначили лечение, которое помогает в 90% случаев, однако улучшения не наступило.

Тогда Дэйн вернулся к своему лечащему врачу в Лос-Анджелесе. Тот сообщил, что специалисты обсуждают БАС, но подтвердить его пока не могут. В конце концов, как написал актер, ему озвучили «смертный приговор».

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«Я знаю, что эти буквы означают прогрессирующее дегенеративное заболевание, которое постепенно разрушит нервные клетки и связи, необходимые мне, чтобы ходить, пользоваться руками, говорить и дышать», — приводит издание его слова.

Дэйн умер 19 февраля в возрасте 53 лет — примерно через год после того, как публично сообщил о диагнозе. 

Как протекала болезнь


Эрик Дэйн, получивший широкую известность благодаря роли в сериале «Анатомия страсти», скончался в минувший четверг в возрасте 53 лет. Тяжелый диагноз — боковой амиотрофический склероз (БАС) — был поставлен ему около десяти месяцев назад.

Первые симптомы проявились раньше. Дэйн почувствовал слабость в правой руке, которую сначала списывал на усталость от набора текстовых сообщений. Однако болезнь прогрессировала стремительно. Уже к лету прошлого года он потерял способность пользоваться рукой.

Последние месяцы жизни


До самой смерти артист проводил время в окружении семьи — жены Ребекки Гейхарт и дочерей Билли и Джорджии.

Даже в последние месяцы жизни, несмотря на ухудшающееся состояние, Дэйн активно занимался общественной деятельностью и привлечением внимания к проблемам людей с БАС. В своем финальном интервью он признавался, что болезнь ужасна, но он старается сохранять стойкость духа.

В конце 2025 года он даже сыграл роль пожарного с аналогичным диагнозом в одном из телепроектов. Он назвал этот опыт катарсисом.

Семья актера обратилась к прессе с просьбой о конфиденциальности. Родственники отметили, что Эрик был мужественным человеком и до конца оставался преданным своим поклонникам и близким.

Депп через своих представителей пока не давал официальных комментариев.

Актер также сыграл в «Зачарованных», «Людях Икс: Последняя битва», «Марли и я», «Бурлеске», «Эйфория».

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