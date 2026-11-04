Пустой салон машины и один документ: новая деталь в деле Усольцевых

В машине семьи Усольцевых нашли только права Ирины

В автомобиле пропавшей семьи Усольцевых, обнаруженном в Красноярском крае, лежало лишь водительское удостоверение Ирины Усольцевой. Об этом 4 ноября ТАСС сообщила замглавы первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СК России Яна Сырымбетова.

«В машине семьи было обнаружено водительское удостоверение Ирины Усольцевой», — сказала она.

Остальные документы, в том числе паспорта и свидетельство о рождении ребенка, нашли дома у Усольцевых, уточнила Сырымбетова.

Хронология поисков

Семья Усольцевых бесследно исчезла 28 сентября 2025 года. Родители с несовершеннолетней дочерью — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина — пропали, когда шли в поход. Конечной точкой их маршрута должна была быть гора Буратинка в Партизанском районе Красноярского края.

Масштабные поиски начались после того, как первого октября о пропаже заявил Данил Баталов, сын Ирины от первого брака. В первые две недели в них приняли участие более 1500 человек — спасатели, полиция и волонтеры, в том числе представители отрядов «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной и «ЛизаАлерт». За это время были проверены десятки квадратных километров тайги и сотни километров дорог.

Позднее, восьмого октября, сигнал телефона Сергея Усольцева отметили примерно в семи километрах от Кутурчина. Сигнал исходил 28 сентября в 22:00 по местному времени.

К поискам возвращались 30 января 2026 года, кроме того — в июне и июле 2026-го. Во время последних выездов охватили около тысячи квадратных километров местности со сложным рельефом, используя дроны, квадроциклы и иные средства.

Несмотря на все приложенные усилия, обнаружить семью не удалось.

Есть ли шанс найти Усольцевых

Поиски продолжаются, но по мнению некоторых экспертов с каждым днем шанс найти Усольцевых становится все меньше. Не способствуют поискаи и погодные условия. На территории, где ищут пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых, пошел снег. Это aif.ru озвучил Алексей Кулеш, депутат Заксобрания региона. Он как и многие считает, что поиски возможных следов семьи на земле потеряли перспективу уже весной. А сейчас мешает еще и снег.

Пропавших не признали погибшими

Сын Ирины Усольцевой, пропавшей в тайге Красноярского края, не планирует судиться за признание семьи погибшей. Об этом он рассказывал РИА Новости.

Согласно гражданскому законодательству России, спустя шесть месяцев после исчезновения лица его близкие могут обратиться в суд с заявлением о признании его умершим, а затем вступить в права наследования.

По мнению Баталова, семья покинула территорию страны. Он считает Усольцевых живыми.

Версии исчезновения

С момента исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года было выдвинуто огромное количество различных версий. По состоянию на 2026 год следствие официально рассматривает две основные, но ни одна из них пока не получила окончательного подтверждения. Следственный комитет выделяет два приоритетных направления — несчастный случай и криминал, которые отрабатываются параллельно.

Основной и наиболее вероятной версией следствие считает несчастный случай. В ее рамках рассматривается несколько сценариев. Семья могла сбиться с пути и замерзнуть, пытаясь найти укрытие: этому способствовали резкое ухудшение погоды (дождь, туман, похолодание) и сложный рельеф с каменными россыпями (курумником). Также эксперты предполагают, что, укрываясь от непогоды в замкнутом пространстве (например, в расщелине), семья могла развести огонь и задохнуться угарным газом.

Криминальная версия также остается в числе приоритетных, несмотря на отсутствие прямых улик. В рамках криминального следа обсуждаются несколько сценариев. Соседка семьи заявила, что «почти уверена» в версии заказного убийства, связывая ее с возможным конфликтом, в котором пострадавшая сторона могла быть недовольна Ириной Усольцевой.

Исследователь Валентин Дегтерев выдвинул версию, что Сергей Усольцев мог отправиться в тайгу не на прогулку, а для передачи крупной суммы денег шантажистам, возможно, связанным с украинскими кол-центрами: странным ему показался и выбор места отдыха для бизнесмена, и наличие в машине крупной суммы наличных. Не исключается и конфликт с браконьерами — семья могла случайно стать свидетелем незаконной деятельности «черных промысловиков», что и стало причиной исчезновения.

Помимо официальных, существует ряд версий, которые активно обсуждаются в СМИ и общественности. Версия о нападении медведя возникала одной из первых, так как хищники в тех местах действительно водятся. Однако поисковики отмечают, что после такого нападения должны были остаться хоть какие-то следы (части одежды, вещи), но ничего подобного найдено не было.

Спустя год после пропажи появилась версия о том, что семья могла добровольно присоединиться к закрытому сообществу: бывшие сектанты отмечали, что интерес Усольцевых к эзотерике и возможный кризисный период в жизни могли стать для этого предпосылками.

Версия о том, что семья инсценировала исчезновение, была официально опровергнута следствием: экс-следователь Максим Девятьяров назвал ее наименее реалистичной, указав на то, что в автомобиле остались личные вещи и крупная сумма наличных денег, а наличие пятилетнего ребенка делает такой сценарий практически невозможным.

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