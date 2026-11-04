«Мы все писаем и какаем»: Илья Глинников о работе с младенцами на съемках

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 928 0

Малыши не дают старшим коллегам расслабиться на площадке.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Илья Глинников: дети срыгивали и писали на актеров на съемках сериала «Роддом»

Актер театра и кино Илья Глинников принимает участие в съемках нового сериала «Роддом». Интервью корреспонденту 5-tv.ru он давал прямо на площадке в уже, пожалуй, привычном образе врача — артист долгое время снимался в популярных «Интернах». К обстановке, судя по всему, он более чем готов, и никакие чрезвычайные ситуации его не смущают.

Коллеги Глинникова рассказали, что самые маленькие участники съемок были непредсказуемы — могли и обмочить старшего товарища во время реплики. Может, кому-то подобные инциденты и врезаются в память, но только не Илье, ведь это, по его словам, как раз-таки вполне ожидаемо, если в твоих руках младенец.

«Слово-то такое — курьез… Для меня это абсолютно нормальный человеческий процесс. Было дело. И пописал там, и отрыгивал ребеночек, да, что в этом курьезного? Мы все писаем и какаем», — сказал артист.

В этом Илья Глинников впервые стал отцом. Возможно, именно этот новый опыт отчасти подготовил его к съемкам в «Роддоме». Актер долгое время не делился важной новостью, но в день Крещения опубликовал фото с крохой на руках на пляже Маврикия, подписав его поздравлением с праздником.

Поклонники отреагировали сотнями поздравлений. Личная жизнь артиста много лет вызывала интерес: его самый известный роман с Аглаей Тарасовой начался на съемках «Интернов» и длился с 2014 по 2016 год. После расставания Глинников начал вести более закрытый образ жизни и перестал делиться подробностями романов, сосредоточившись на режиссуре.

Кто стал матерью ребенка Ильи Глинникова, до сих пор неизвестно. Артист продолжает хранить это в секрете, лишь изредка публикуя снимки с возлюбленной. Но и на этих кадрах лица прекрасной незнакомки не разглядеть.

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