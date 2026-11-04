Скарабей из Древнего Египта: находка школьника в Израиле

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 656 0

Артефакт возрастом 3300 лет передали в коллекцию национальных сокровищ.

Школьник нашел в Израиле амулет возрастом 3300 лет

Фото: publications.iaa.org.il/Israel Antiquities Authority

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Школьник в Израиле обнаружил амулет, которому более трех тысяч лет

Во время экскурсии по национальному парку в Израиле американский 17-летний школьник Шайло Аттун обнаружил амулет, которому более трех тысяч лет.

Он заметил на земле небольшой артефакт в форме скарабея и показал находку гиду.

«Я не мог поверить, что это происходит со мной — еще минуту назад мы говорили о ничтожных шансах когда-либо обнаружить подобную находку, а тут она оказалась прямо у меня в руке», — приводит его слова New York Post.

О находке сообщили в Управление древностей Израиля. Артефакт возрастом 3300 лет передали в коллекцию национальных сокровищ страны, а Аттун получил благодарственную грамоту.

Амулеты в виде скарабеев были распространены в Древнем Египте и иногда использовались в качестве печатей. Найденные в Израиле скарабеи свидетельствуют о культурном влиянии Древнего Египта на регион.

Ранее итальянский археолог и исследователь древнеегипетской архитектуры Армандо Мей рассказал, что полученные данные указывают на возможное наличие неизвестного пространства рядом с усыпальницей фараона в Египте.

Речь идет о гробнице KV62 в Долине царей, обнаруженной в 1922 году. Одним из объектов внимания ученых стала так называемая «Аномалия 7» — участок с необычным распределением плотности, который может быть связан со скрытым помещением.

По словам исследователя, пока нельзя утверждать, что за стеной действительно находится камера или коридор: полученные данные лишь указывают на возможные изменения в структуре объекта, и у «Аномалии 7» могут быть разные объяснения. Одной из самых обсуждаемых версий стало предположение, что в этом помещении может находиться усыпальница царицы Нефертити, однако доказательств этой гипотезы пока нет.

Археолог отметил, что обнаружение нового помещения стало бы уникальным событием, однако исследования должны проводиться максимально осторожно. По его словам, любое вмешательство должно быть чрезвычайно ограниченным, научно обоснованным и проводиться под контролем египетских институтов.

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