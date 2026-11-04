Диана Гурцкая заявила, что согласна представить Россию на «Интервидении»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Певица видит в музыкальном конкурсе шанс попробовать свои силы в новом формате.

Выберут ли Диану Гурцкая представлять РФ на Интервидении

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Певица Диана Гурцкая: я бы не отказалась от участия в конкурсе «Интервидение»

Народная артистка России Диана Гурцкая согласилась бы участвовать в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в качестве представительницы России. На соответствующий вопрос журналиста РИА Новости она ответила утвердительно, подчеркнув, что над этим событием работает «удивительная команда» профессионалов с большой буквы.

Певица добавила, что участие в «Интервидении» могло бы стать для нее возможностью попробовать себя в нетипичном формате и выйти на другую сцену.

«Во-первых, для каждого артиста очень важно открывать для себя новые истории, видения, интересные моменты, сцены. Я бы не отказалась. Не знаю, время покажет», — заключила Гурцкая.

Ранее замглавы МИД России Александр Алимов сообщил, что Саудовская Аравия подтвердила готовность присоединиться к «Интервидению», конкретные даты уже обсуждаются. Спецпредставитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердил, что конкурс пройдет в 2027 году.

«Интервидение» возродилось впервые после долгого перерыва и прошло в 2025 году на «Live Арене» в Москве. Участвовали исполнители из 23 стран, а трансляцию посмотрели четыре миллиарда человек. Россию на нем представлял заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Он отказался от борьбы за призовое место, а победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Международный детский конкурс «Интервидение» также может состояться в 2027 году. По словам Александра Алимова, подготовка уже ведется. Площадка пока не выбрана, но интерес к проекту определенно есть. Дипломат назвал идею перспективной и отметил, что есть и силы, желающие ее реализовать.

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