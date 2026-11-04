«Актеры одного дня»: Людмила Артемьева о работе с младенцами в кино

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 30 0

Актриса отметила, что малыши во время съемок испытывали настоящий стресс.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Людмила Артемьева: опыт работы с детьми не имеет к кино никакого отношения

Заслуженная артистка России Людмила Артемьева рассказала, как во время съемок сериала «Роддом» работала с младенцами. Своим опытом она поделилась в беседе с корреспондентом 5-tv.ru прямо на площадке.

Актрисе напомнили, что партнер по проекту Илья Глинников поработал с малышом. Артемьева отметила, что очень рада за коллегу, однако в ее творческой карьере не было подобных случаев. Она также не горит желанием сниматься в таких сценах.

«У меня дочь, внуки. Опыт по жизни, он самый замечательный, самый интересный. И к кино, к счастью, не имеет никакого отношения», — сказала артистка.

При этом за время съемок ей приходилась сталкиваться с младенцами, которых она назвала «актерами одного дня». Артемьева добавила, что в такие моменты серьезный стресс испытывают не актеры, а сами малыши.

Людмила Артемьева играет в комедийном проекте «Роддом» главврача Анну Ивановну. К ней в роддом устраивается ее дочь, молодой ординатор Екатерина Лапкина. Несмотря на отсутствие веры матери в способности Кати, дочери приходится демонстрировать свою профпригодность на деле, а также находить общий язык с коллективом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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