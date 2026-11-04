Есть продукты в магазине до оплаты напрямую не запрещено, однако до расчета товар остается собственностью торговой точки. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Андрей Алешкин.

По словам специалиста, если покупатель вскрыл упаковку или съел часть продукта, а затем оплатил его на кассе, обычно проблем не возникает. Однако намерение заплатить позже само по себе не дает права распоряжаться товаром как собственным.

Сложности начинаются, если человек покидает магазин, не оплатив съеденный продукт. В таком случае ситуация может квалифицироваться как мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. При повторном подобном инциденте возможна уже уголовная ответственность за кражу.

При этом сотрудники магазина не могут самостоятельно штрафовать, задерживать или досматривать личные вещи покупателя. Охрана вправе потребовать оплатить товар либо вызвать полицию при подозрении на хищение.

Особое внимание стоит уделить продуктам, которые продаются на вес. Перед тем как открыть упаковку с фруктами, конфетами или орехами, адвокат рекомендует попросить сотрудника магазина взвесить товар и наклеить ценник.

Ярлык с указанием веса и стоимости лучше сохранить до момента оплаты. Если часть продукта съесть до взвешивания, кассиру будет сложно определить его первоначальный вес.

Чтобы избежать споров, Алешкин советует оплачивать продукты до выхода из магазина и сохранять упаковку или этикетку от уже съеденного товара.

«Я просто попробовал, а потом собирался заплатить» не является юридической индульгенцией, подчеркнул адвокат. Самый безопасный вариант, по его словам, — сначала рассчитаться, а уже после этого есть продукт.