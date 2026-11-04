В честь праздника: Дом Зингера в Санкт-Петербурге засиял в цветах флага России

Компания VК также провела исследование, которое определило лучшего исполнителя и самую популярную в стране игру.
Фото: Пресс-служба Вконтакте
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ВК подсветил купол Дома Зингера в Санкт-Петербурге в цвета российского флага
В честь Дня народного единства компания VK преобразила облик исторического здания в Санкт-Петербурге — купол Дома Зингера, где находится офис организации, украсила праздничная подсветка в цветах государственного флага.
Организаторы этой акции таким образом решили напомнить жителям и гостям Северной столицы об одном из главных праздников, который ежегодно отмечает вся страна 4 ноября, а также создать в городе торжественную атмосферу.
Компания также по случаю праздника исследовала культурные предпочтения россиян, охватив почти 100 миллионов пользователей, и выявила объединяющий контент. Лидером среди жанров оказался «Поп», а самым востребованным артистом — рэпер Баста.
Лучшим в категории «Блоги» стал Влад Бумага А4, который занимает лидирующую позицию в 61 регионе. В тройку также вошли Анна Немченко и Дима Масленников. В рейтинге игровых предпочтений первое место занимает Warface — игру выбрали абсолютно все регионы страны.
Кроме того, организация рассказала и о других специальных просветительских проектах, посвященных Дню народного единства. Так, россиянам предложат принять участие в фотомарафоне, познакомиться с историей праздника и отправиться в интерактивное путешествие по миру традиций страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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