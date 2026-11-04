«Пока не стала усиливать охрану»: Татьяна Куртукова пожаловалась на угрозы

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 651 0

Артистка получает не только угрозы, но и сообщения с непристойным содержанием.

Кто угрожает певице Татьяне Куртуковой в социальных сетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Куртукова сообщила об угрозах и непристойных сообщениях в соцсетях

Певица Татьяна Куртукова рассказала о сообщениях с угрозами и других, с непристойным содержанием, которые приходят ей от пользователей сети. Своими опасениями она поделилась с журналистами Super на юбилейном концерте в честь 65-летия Государственного Кремлевского дворца.

«Мы понимаем уже, что это за люди и как с ними взаимодействовать. Для этого у меня есть очень сильная команда, которая с такими моментами работает и их отрабатывает. Неприятно», — сказала артистка.

Несмотря на происходящее, исполнительница хита «Матушка-земля» пока не стала усиливать охрану и продолжает вести привычный образ жизни. По собственным словам, в магазин она ходит сама. Как отметила Куртукова, у каждого человека есть личные границы, которые могут нарушить недоброжелательные незнакомцы, и не только известные люди сталкиваются с подобным.

Проблемы с хейтерами в соцсетях охватили и семью народной артистки России Ларисы Долиной. Ее дочь и несовершеннолетняя внучка столкнулись с оскорблениями и травлей в интернете. Команда звезды отслеживает публикации и готовит судебные иски против распространителей противоправного контента.

В 2024-м Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Позже она заявила, что действовала под влиянием мошенников, и отказалась освобождать жилье. В конце 2025-го Верховный суд оставил право собственности за покупательницей. Так в сети появилось выражение «эффект Долиной». Затем имя певицы использовали в сомнительной рекламе интернет-магазина «АйфонБерри». Все пострадавшие от его деятельности потеряли в сумме около десяти миллионов рублей, и агрессия снова направилась на певицу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
«Никогда от меня ничего не услышите»: Стас Михайлов запретил говорить о личном
9:22
Свидетелей по делу Усольцевых проверили на полиграфе: что удалось узнать
9:00
«Что за бред?» — Любовь Артемьева объяснила, почему не смотрит свои фильмы
9:00
Опасный застой крови в малом тазу: проверьте, есть ли вы в группе риска
8:43
Паралич, диабет и поражение почек: чем опасны несколько банок энергетиков в день
8:40
Армия России поразила две электроподстанции и сухогруз ВСУ

Сейчас читают

«Пока не стала усиливать охрану»: Татьяна Куртукова пожаловалась на угрозы
«Мы все писаем и какаем»: Илья Глинников о работе с младенцами на съемках
«Юра сделал свой выбор»: Хабенский объяснил уход Борисова из «Гамлета»
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео