«Пока не стала усиливать охрану»: Татьяна Куртукова пожаловалась на угрозы

Певица Куртукова сообщила об угрозах и непристойных сообщениях в соцсетях

Певица Татьяна Куртукова рассказала о сообщениях с угрозами и других, с непристойным содержанием, которые приходят ей от пользователей сети. Своими опасениями она поделилась с журналистами Super на юбилейном концерте в честь 65-летия Государственного Кремлевского дворца.

«Мы понимаем уже, что это за люди и как с ними взаимодействовать. Для этого у меня есть очень сильная команда, которая с такими моментами работает и их отрабатывает. Неприятно», — сказала артистка.

Несмотря на происходящее, исполнительница хита «Матушка-земля» пока не стала усиливать охрану и продолжает вести привычный образ жизни. По собственным словам, в магазин она ходит сама. Как отметила Куртукова, у каждого человека есть личные границы, которые могут нарушить недоброжелательные незнакомцы, и не только известные люди сталкиваются с подобным.

Проблемы с хейтерами в соцсетях охватили и семью народной артистки России Ларисы Долиной. Ее дочь и несовершеннолетняя внучка столкнулись с оскорблениями и травлей в интернете. Команда звезды отслеживает публикации и готовит судебные иски против распространителей противоправного контента.

В 2024-м Долина продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Позже она заявила, что действовала под влиянием мошенников, и отказалась освобождать жилье. В конце 2025-го Верховный суд оставил право собственности за покупательницей. Так в сети появилось выражение «эффект Долиной». Затем имя певицы использовали в сомнительной рекламе интернет-магазина «АйфонБерри». Все пострадавшие от его деятельности потеряли в сумме около десяти миллионов рублей, и агрессия снова направилась на певицу.

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