«Как вода и масло»: Илья Глинников дал необычный совет будущим отцам
За плечами десятки экранных образов, но главную роль в своей жизни актер нашел далеко за пределами съемочной площадки.
Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru
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Илья Глинников сравнил отношения во время беременности с водой и маслом
Во время беременности мужчине с супругой стоит быть «как вода и масло». Такой совет молодым отцам дал актер Илья Глинников на съемках сериала «Роддом» в беседе с 5-tv.ru.
Отвечая на вопрос о главном выводе, который сделал за время беременности жены, Глинников сравнил отношения супругов в этот период с водой и маслом.
«Не смешиваться. Как вода и масло надо быть. Вот как бы вместе, ну, как масло в воде. Вот вроде бы вместе, и тогда ты становишься более полезен. А если ты смешиваешься, тогда вы как два слепых, не знаете, куда идете», — объяснил актер.
При этом Глинников отметил, что появление ребенка полностью изменило его жизнь. По словам артиста, ему уже приходилось сталкиваться с событиями, которые делили жизнь на «до» и «после», однако рождение малыша стало для него самым значимым из них.
«Это лучшее, что со мной случилось в жизни. Да, это самое лучшее», — признался Глинников.
Актер также рассказал о первых мгновениях в роли отца. По его словам, ему приходилось вставать ночью и не спать, однако он назвал отцовство лучшей ролью в своей жизни.
«И вставали, и не спали, и это самая лучшая роль, которую когда-либо играл», — сказал Глинников.
При этом высыпаться молодой отец пока не успевает: по его словам, со сном ситуация складывается по-разному.
Слухи о том, что Глинников стал отцом, появились еще летом 2025 года. Об этом, в частности, сообщил бывший участник группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов. Сам актер долгое время не комментировал эту информацию.
В январе 2026 года Глинников опубликовал в соцсетях фото с пляжа Ле Морн на Маврикии, где он держит на руках младенца. Снимок был сделан в день Крещения Господня,.
Личность матери ребенка Глинников тщательно скрывает. В августе 2025 года актер публиковал фото с возлюбленной, но не раскрывал ее личность. По некоторым данным, пара не регистрировала брак.
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