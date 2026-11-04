«Могу и в стул влюбиться»: Илья Глинников раскрыл секрет успеха любовных сцен

Илья Глинников рассказал, как играет любовь без симпатии к партнерше

Актер Илья Глинников находит эмоциональную связь с партнершей по съемочной площадке для убедительной игры влюбленного. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru на съемках сериала «Роддом».

По словам артиста, сыграть любовь с человеком, который вызывает антипатию, практически невозможно. Поэтому Глинников старается найти в партнерше какую-то особенность, которая способна вызвать у него искренний интерес.

«Придется найти в человеке, я как-то нахожу, что меня подключает. Это может быть какая-то черта характера или какое-то проявление в человеке, что меня подключает и рождает какой-то интерес», — объяснил актер.

При этом Глинников подчеркнул, что дальше в работу вступает профессиональная подготовка. По его словам, актер должен уметь создать необходимое чувство даже в рамках роли.

«А там дальше это профессия, нас этому учили. Вот, и я в стул могу влюбиться, на котором сейчас сижу», — пошутил артист.

Правда, к находившемуся под ним стулу особой симпатии Глинников не испытывал: «Хотя он, конечно, очень неуютный».

Для самого Глинникова тема экранных отношений неразрывно связана и с личным опытом. В 2014 году актер начал встречаться с актрисой Аглаей Тарасовой, с которой познакомился на съемках сериала «Интерны».

Их отношения продолжались до 2016 года. Глинников даже делал актрисе предложение. Однако позже он узнал об ее измене, после чего пара рассталась. После этого Тарасова начала отношения с сербским актером Милошем Биковичем.

Тем не менее для Глинникова все сложилось хорошо. Мечты о семье все-таки осуществились — в 2025 году актер стал отцом.

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