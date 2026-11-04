Армия России поразила две украинские электроподстанции в Киевской и в Житомирской области, а также военные морские суда противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов поражены: в Киевской области — электроподстанция „Наливайковка“ (750 кВ), в Житомирской области — электроподстанция „Чижовка“ (110 кВ)», — гласит публикация ведомства.

Ударами российской армии также поражен сухогруз в Черном море в районе восьми километров юго-западнее Одессы. На судне было военное имущество, предназначенное для Вооруженных сил Украины.

Армия России регулярно поражает инфраструктурные объекты ВСУ, а также военные корабли противника в Черном море. Ранее в 58 километрах южнее Одессы точным ударом был подбит сухогруз с грузами для боевиков ВСУ.

В тот же день дальнобойным вооружением было нанесено успешное огневое поражение по базе с пусковыми установками ракетных комплексов «Нептун» в районе населенного пункта Тузлы в Одесской области.

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