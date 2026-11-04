«Никогда от меня ничего не услышите»: Стас Михайлов запретил говорить о личном

Стас Михайлов не любит выносить семейные проблемы в публичное пространство

На фоне новостей о разводе и примирении народного артиста России Стаса Михайлова и его жены Инны, музыкант решил порассуждать о том, насколько правильно выносить информацию о семейной жизни в публичное пространство.

Не выносить ссор из избы

На юбилейном концерте в честь 65-летия Государственного Кремлевского дворца журналисты решили расспросить музыканта о том, что происходит в его личной жизни. Как пишет Super.ru, певец заверил, что не собирается когда-либо говорить о чем-то подобном на всю страну.

«Я не считаю, что это правильно (говорить публично о личной жизни. — Прим. ред.). <…> Люди могут делать все, что угодно (разводить или женить его, по слухам. — Прим. ред.). Вы никогда про семью от меня ничего не услышите, потому что семья есть семья», — заявил Михайлов.

Исполнитель также заверил, что не выносит ссор из избы. Более того, он придерживается мнения, что мужчина, который живет с женщиной, должен лишь тет-а-тет говорить возлюбленной о вещах, которые ему не нравятся. Подобные беседы, уверен певец, являются слишком интимными, чтобы выносить их в публичное пространство.

Развод или нет?

Но, судя по всему, жена артиста его точку зрения не разделяет. Ведь в середине сентября она неожиданно опубликовала на своей странице в социальных сетях пост, в котором говорилось о расставании с мужем после 15 лет брака.

Совместное черно-белое фото супругов сопровождалось говорящей подписью.

«Мы больше не вместе. <…> Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда! Люблю всех», — написала Михайлова.

Также в своих постах она называла мужа фейковым человеком и сопровождала эти слова изображением клоуна.

Данные публикации не остались незамеченными. Журналисты и поклонники артиста пытались выяснить, что стало причиной разрыва, есть ли надежда на примирение и с кем будут проживать их двое совместных детей.

Сам музыкант, происходящее в семье первые несколько дней после заявлений жены, никак не комментировал. А вот люди из окружения знаменитости оказались более разговорчивыми. Они подтвердили новости о разводе изданию StarHit.ru.

«Мы ей ночью написали, спросили — вас взломали или это все правда? Она ответила, что правда», — рассказал один из источников.

Спустя почти неделю после громких публикаций жены на связь со СМИ вышел и сам певец. На фестивале «Удачные песни» изданию «МК» артист прокомментировал происходящее. Он опроверг слухи о разводе и призвал поклонников не волноваться по этому поводу.

«Не надо переживать: все хорошо, все живы-здоровы. <…> Инна? Моя любимая жена? Не верьте, что написано! Прекрасная жена, прекрасные дети! Порадуйтесь за нас: все хорошо. Слава богу!» — заверил Михайлов.

Однако, что именно побудило его супругу выставить подобный пост, артист не пояснил.

Все-таки прощай?

В начале октября одну из публикаций Михайлова его жена неожиданно прокомментировала словом «ой» и смайликом в виде красного сердца. Многие восприняли этот жест как символ того, что пара вновь вместе и у них все наладилось.

Правда, в конце месяца очередной пост супруги исполнителя вновь заставил поклонников волноваться. Она выставила кадры из клипа мужа с короткой подписью.

«2011 (между годами разместился смайлик с разбитым сердцем. — Прим ред.) 2026. Прощай…», — сопроводила видео Михайлова.

Позднее публикация была отредактирована. Слово «прощай» исчезло, а вот года и разбитое надвое сердце остались.

Со своей будущей женой музыкант познакомился в 2006 году. Инна пришла на один из его концертов, а после мероприятия посетила ресторан, в котором случайно пересеклась со знаменитостью. Артист обратил на нее внимание, они разговорились и даже обменялись номерами телефонов. Тогда она находилась в процессе развода с футболистом Андреем Канчельскисом.

Поженились Михайловы спустя пять лет, в 2011 году.

Но еще в 2009-м, до того, как пара узаконила свои отношения, у них родилась дочь Иванна. Вторая дочь Мария появилась на свет в 2012 году. Кроме того, у певца есть сын Никита и дочь Дарья, которые родились в предыдущих отношениях. А его жена еще воспитывает сына Андрея и дочь Еву.

Ранее Стас Михайлов высказался о причинах разводов. Он уверен, что в проблемах между супругами нельзя винить только одного человека. Виноваты в подобном всегда двое.

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