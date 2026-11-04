«Хотя бы 15 минут»: Хабенский вспомнил важный совет Олега Табакова

Константин Хабенский вспомнил совет Табакова спать по 15 минут в день

Заслуженный артист РФ Константин Хабенский справляется с напряженным рабочим графиком с помощью советов Олега Табакова. Об этом художественный руководитель МХТ имени Чехова сообщил на пресс-завтраке, передает 5-tv.ru.

Отвечая на вопрос о том, что помогает ему совмещать работу актера, руководителя театра, главы благотворительного фонда и руководителя Школы-студии МХАТ, Хабенский первым делом процитировал своего наставника.

«Олег Павлович Табаков в свое время говорил: не забывай находить время хотя бы 15 минут на сон в течение дня. Просто не забывай, это важно», — вспомнил артист.

Хабенский признался, что в плотном графике порой забывает даже поесть. В этом случае ему помогают коллеги. Команда напоминает руководителю МХТ, что пора отправиться в столовую.

Какую работу Хабенский считает самой важной

Несмотря на актерскую карьеру и руководство несколькими проектами, главным делом своей жизни на сегодняшний день Хабенский назвал деятельность благотворительного фонда.

Организация помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного мозга.

«Для меня является самой важной на сегодняшний момент», — подчеркнул артист, говоря о работе фонда.

По словам Хабенского, остальные направления его профессиональной деятельности в конечном итоге связаны с возможностью поддерживать благотворительные инициативы.

Работа в театре, руководство Школой-студией МХАТ, съемки и выступления на сцене позволяют формировать средства, которые затем направляются на развитие помощи нуждающимся.

Почему Хабенский ставит благотворительность выше творчества

Актер объяснил, что профессиональные достижения и творческие неудачи не могут сравниться по значимости с вопросами, от которых зависит человеческая жизнь.

По его мнению, роль может получиться более удачной или менее убедительной, а отношение к результату работы способно со временем измениться.

Однако проблемы, с которыми сталкиваются дети и молодые взрослые, нуждающиеся в помощи, требуют гораздо более серьезного внимания.

Хабенский подчеркнул, что такие вопросы «не решаются и не отмечаются никакими премиями».

Именно поэтому, несмотря на напряженный график и большое количество обязанностей, артист продолжает уделять особое внимание работе своего благотворительного фонда.

Роль Табакова в жизни Хабенского

Профессиональная связь Константина Хабенского и Олега Табакова сложилась в начале 2000‑х, когда Табаков, возглавлявший МХТ имени Чехова, пригласил Хабенского на роль в спектакле «Вечность и еще один день» (2002), а затем на главную роль Зилова в «Утиной охоте».

В 2003 году Хабенский стал частью труппы МХТ — театра, где Табаков выстраивал баланс между классикой и новыми подходами.

Для Хабенского Табаков был прежде всего фигурой, задававшей этические и профессиональные ориентиры.

В интервью актер не раз вспоминал прямые, иногда жесткие, но очень точные советы мастера. Например, о том, что нельзя жертвовать собой ради внешних эффектов и что забота о себе — это часть ответственности перед ролью и зрителем.

Сейчас, будучи художественным руководителем МХТ (с 2021 года), Хабенский во многом продолжает курс, который задал Табаков: ставка на ансамбль, внимание к молодым, сочетание классики и современного репертуара.

А бытовые, но очень человеческие советы, показывают, что наставничество было не про «высокие слова», а про реальную поддержку в профессии.

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