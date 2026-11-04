Глинтвейн может отправить вас в больницу: нарколог предупредил об опасности напитка

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 28 0

Он опасен при наличии заболеваний из двух категорий.

Кому нельзя пить глинтвейн

Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

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Нарколог Золотилов: глинтвейн вреден для людей с болезнями желудка и кишечника

Глинтвейн крайне вреден для людей с болезнями желудка и кишечника. Об этом в беседе с aif.ru заявил нарколог-психиатр Сергей Золотилов.

Напиток бьет по ЖКТ из-за наличия в нем сахара и специй.

«Сахар в глинтвейне дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и печень, а специи раздражают слизистую желудка. Для людей с гастритом, язвой, панкреатитом употребление этого напитка — прямой путь к обострению», — подчеркнул Золотилов.

Опасность скрыта и в том, что напиток горячий — из-за этого он быстрее проникает и всасывается, а из-за сладости спирт быстрее растворяется в крови. В итоге есть риск не уследить за дозировкой и перепить.

Стоит помнить, что любая доза любого алкоголя вредна для здоровья — об этом ранее сообщила главный внештатный специалист по медпрофилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

«Полезной» или безопасной для здоровья дозы алкоголя не существует — ни для сердца, ни для организма в целом. Риск для здоровья начинается с минимальных доз и растет по мере увеличения количества выпитого», — заявила она.

По словам врача, самый серьезный вред спиртное наносит сердцу и сосудам. Она также подчеркнула, что от горячительных напитков растет давление и страдает кардиологический ритм.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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