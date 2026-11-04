Выживание 24 часа в Якутии: что происходит с вашим телом при -50 градусах

Экстремальный мороз вызывает сужение сосудов и сильную мышечную дрожь

Для человека, привыкшего к зиме в средней полосе, –50 градусов кажется почти невозможной температурой. Но для Якутска такие морозы — не фантастика. Во время волн холода температура здесь может опускаться в среднем ниже — 45 градусов, а исторический минимум города составляет –64,4 градуса. Что произойдет с организмом, если провести в таких условиях целый день? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Якутск находится примерно в 450 километрах к югу от Северного полярного круга и примерно в 1000 километрах от Тихого океана. Зимой здесь устанавливается Сибирский антициклон, а короткий световой день дополнительно ограничивает прогрев поверхности.

Первые минуты на морозе

Первой экстремальный холод встречает кожа. При температуре от –45 до –60 градусов открытые участки тела могут замерзнуть всего за несколько минут. Особенно уязвимы пальцы рук и ног, нос и уши.

Сначала кожа может покраснеть и отечь, затем появляется покалывание. По мере развития обморожения участок становится белым и приобретает восковидный вид. Точная скорость повреждения зависит не только от температуры воздуха, но и от ветра и продолжительности воздействия холода.

Именно поэтому при таком морозе даже короткая прогулка без защиты открытых участков тела может закончиться серьезным повреждением тканей.

Организм перекрывает кровоток к рукам и ногам

Внутри тела тем временем запускается другой механизм защиты. Организм стремится сохранить тепло для сердца и внутренних органов, поэтому кровеносные сосуды в конечностях сужаются.

Кровь в меньшем количестве поступает к кистям и стопам, а также к другим периферическим участкам тела. Это помогает сохранять тепло в центре организма, но одновременно увеличивает риск повреждения тканей на периферии.

Получается своеобразный компромисс: тело старается сохранить жизненно важные органы теплыми, даже если ради этого приходится жертвовать температурой конечностей.

Почему человек начинает сильно дрожать

Следующий механизм защиты — дрожь. Это не просто непроизвольная реакция на неприятный холод, а способ быстро увеличить производство тепла.

При дрожи мышцы многократно сокращаются, расходуя энергию. Согласно данным исследователей, интенсивная дрожь способна увеличить скорость обмена веществ примерно в пять-шесть раз по сравнению с состоянием покоя.

Однако у такого способа согревания есть предел. Организм расходует большое количество энергии, поэтому при длительном пребывании на морозе важны достаточные запасы топлива. Низкий уровень сахара в крови способен ограничивать способность организма поддерживать дрожь.

Что происходит с дыханием

При — 50 градусах человек буквально видит собственное дыхание. Зимой Якутск нередко окутывает ледяной туман, а экстремально холодный воздух становится отдельной проблемой для организма.

Специалисты советуют закрывать рот при экстремальном холоде, чтобы защищать дыхательные пути.

Для жителей Якутска защита лица и дыхательных путей становится частью обычной зимней экипировки. В таких условиях значение имеет не только количество одежды, но и то, насколько хорошо она закрывает тело от непосредственного воздействия мороза.

Самая опасная стадия — когда дрожь прекращается

Парадоксально, но прекращение дрожи при сильном переохлаждении — вовсе не признак того, что человек наконец согрелся.

Гипотермией считается снижение внутренней температуры тела до 35 градусов и ниже. По мере охлаждения появляются нарушения движений, вялость и спутанность сознания. При дальнейшем падении температуры возможны потеря сознания, кома и смерть.

При температуре тела примерно 30–32 градусов дрожь обычно прекращается. Одновременно нарушается работа центральной нервной системы, из-за чего человек может перестать нормально воспринимать холод. При тяжелой гипотермии температура тела опускается ниже 28 градусов.

Поэтому момент, когда человеку вдруг становится «не так холодно», на фоне длительного пребывания на морозе может быть особенно опасным.

Как жители Якутии приспособились к морозам

Для жителей Якутии морозы в –40 градусов и ниже — не чрезвычайное событие, а часть привычной зимней жизни. В Оймяконе, например, местные жители рассказывали, что –40 градусов могут воспринимать почти как весеннюю температуру, а когда столбик термометра опускается к –60 градусам, стараются реже выходить на улицу.

Главное правило — уместно одеваться. В сильные морозы якутяне используют несколько слоев одежды. В качестве верхней одежды подходят теплый пуховик или шуба, обязательны головной убор, варежки и закрывающий лицо шарф.

Отдельное место занимает традиционная обувь — унты, которые делают из оленьего камуса и считают одной из самых надежных для экстремального холода. В качестве дополнительной защиты ног используют теплые ватные штаны.

При этом важен не только сам факт теплой одежды, но и то, чтобы не успеть вспотеть на улице. Якутяне рассказывают, что детей зимой одевают постепенно: сначала часть одежды, а затем уже полностью перед самым выходом. Это позволяет не перегреться до выхода на мороз.

Меняется и поведение на улице. При –50 градусах люди стараются не задерживаться на одном месте и быстро переходят от здания к зданию. Жители Якутска рассказывают, что в сильный мороз скорее идут быстрым шагом или бегут, чем спокойно прогуливаются. Открытые участки лица стараются закрывать: в частности, местные советуют прикрывать рот и нос варежкой или шарфом.

Отдельная история — автомобили. В экстремальный холод машину нельзя просто оставить без подготовки. В Якутии используют предпусковые подогреватели, утепляют двигатель и капот, устанавливают дополнительные системы обогрева.

Некоторые автовладельцы пользуются специальными портативными гаражами — утепленными конструкциями, которые помогают сохранить тепло вокруг автомобиля.

Практикуют и более радикальный способ: автомобиль стараются не глушить надолго, поскольку повторный запуск сильно остывшего двигателя может оказаться проблемой. Жители также используют дополнительные печки и утепляют салон.

К морозам готовят не только человека и машину, но и сам дом. В Томторе, где зимние температуры могут опускаться до –60 градусов, часть домов подключена к центральному отоплению, а на окраинах жители отапливают жилье печами и заранее закупают дрова на всю зиму.

Экстремальный холод учитывают и при поездках за пределы города. Спасатели Якутии рекомендуют отправляющимся в дальнюю дорогу брать с собой теплую одежду, валенки или унты, продукты, термос с горячей водой, запасное колесо, инструменты, спички и другие вещи, которые могут понадобиться при поломке автомобиля. На зимних дорогах действует простой принцип: нельзя рассчитывать только на то, что машина доедет до места назначения.

Сама инфраструктура региона также приспособлена к суровой зиме. В Якутии ежегодно появляются зимники и ледовые переправы, которые становятся важными транспортными маршрутами. Общая протяженность сезонных ледовых дорог в республике составляет тысячи километров. Их открытие зависит от того, насколько промерзли реки и дороги, а допустимая масса транспорта меняется по мере укрепления ледового покрытия.

В Якутии дома часто устанавливают на сваи из-за вечной мерзлоты. Грунт здесь большую часть года остается промерзшим, а тепло от жилого здания способно прогревать землю под ним. Если поставить дом непосредственно на грунт, его тепло может привести к оттаиванию верхних слоев мерзлоты, из-за чего основание потеряет устойчивость.

Сваи позволяют приподнять здание над поверхностью земли и уменьшить передачу тепла от дома к мерзлому грунту. Между землей и нижней частью здания остается воздушное пространство, которое помогает сохранять грунт в промерзшем состоянии.

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