Новая авария в энергосистеме нарушила электроснабжение Крыма

Авария в Крыму привела к ограничениям подачи света

В Крыму ввели ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии в энергосистеме за пределами полуострова. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы. На полуострове введены ограничения подачи электроэнергии», — написал он в своем Telegram-канале.

Причины сбоя пропажи света Крючков не уточнил. Специалисты занимаются восстановлением работы энергосистемы. Жителей призвали сохранять спокойствие.

До этого в четырех районах Киева произошли перебои с водоснабжением после отключения одного из водопроводных объектов от электроснабжения. Временно без воды остались жители Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов. Позже подачу воды на правобережье украинской столицы восстановили, насосные станции вернулись к штатной работе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.