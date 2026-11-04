«Посмотрите на Европу, она умирает»: Трамп предсказал крах Франции и Италии

Трамп допустил крах Франции и Италии на фоне кризиса в Европе

Президент США Дональд Трамп сделал прогноз, что Европа переживает глубокий упадок, а Франция и Италия могут не справиться с нынешними потрясениями.

«Посмотрите на Европу, она умирает. Взгляните на то, что происходит во Франции и Италии, они даже могут не выжить», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп противопоставил состояние дел в Соединенных Штатах происходящему в европейских государствах. По его словам, страна сейчас процветает, и он хотел бы, чтобы эта тенденция сохранилась.

Это не первое резкое высказывание Трампа о будущем Европы. Американский лидер неоднократно критиковал политику европейских властей, в том числе подход к миграции. По его мнению, неспособность руководства стран ЕС справиться с этой проблемой может привести к серьезным последствиям для государственности.

Ранее Трамп предупредил Европу о риске исчезновения, если ее руководство не пересмотрит миграционную политику. Президент США сказал, что Европа должна изменить свой курс, иначе от нее ничего не останется. Тогда же он упомянул Францию, Германию и Великобританию, отметив, что предупреждал их лидеров об угрозе утраты государственности из-за миграционного кризиса.

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