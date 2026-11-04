«Он не боится ни света, ни криков»: волк забежал в подъезд в Ленинградской области

В Ленинградской области волки нападают на собак у жилых домов

В поселке Дружная Горка Гатчинского округа Ленинградской области волки продолжают выходить к жилым домам. По словам местной жительницы Анны, после 10 октября произошло уже несколько новых случаев появления хищников рядом с многоквартирными зданиями. Звери охотятся на домашних собак. Волк настолько охамел, что в один из разов забежал вслед за собакой в подъезд. Об этом жительница рассказала 5-tv.ru.

Одно из нападений произошло 10 октября около одиннадцати вечера. Анна гуляла со знакомой и детьми, когда волк бросился на их собак. Женщина пыталась отбить питомцев пакетом, который был у нее в руках. В итоге собаку удалось спасти, а хищник отступил. Однако затем он погнался за другой женщиной с крупной собакой, которая подбежала на крики и лай. Та успела заметить опасность и убежать. В той ситуации люди не пострадали.

«Мы не пострадали, мы отбивали собак. То есть ему не нужны люди. Он прямо именно на собак охотился», — рассказала Анна.

Фото и видео: ©РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

После случившегося жительница обратилась к главе местной администрации, однако, по ее словам, получила совет направить заявление в профильный комитет. Там сообщили, что следы пребывания волка обнаружены и специалисты будут регулярно осматривать территорию. Но местные жители продолжают сообщать о новых встречах с хищниками.

Еще одна встреча произошла около шести вечера возле магазина «Пятерочка»: знакомая женщины увидела, как зверь выбежал с заброшенной территории. Внимание хищника привлекла небольшая собака, которая начала лаять.

Особенно тревожит жителей то, что волков замечают в часы, когда на улицах находятся дети и подростки. Одна из местных жительниц рассказала, что хищник вышел к домам около семи утра. В это время дети идут в школу, а вечером многие возвращаются с тренировок.

При этом Анна утверждает, что информация об отстреле волков вызывает у жителей вопросы. По ее словам, глава сообщала о пяти добытых особях, хотя ранее говорилось о семи животных, а недавно местные жители вновь видели четверых. Сама Анна не располагает фото и видео нападения: в момент происшествия ей было не до съемки. Однако одна из жительниц смогла зафиксировать на домашнюю камеру, как волк преследовал женщину с собакой.

Женщина также сообщила, что ей рассказывали о других случаях нападений: одна из собак подверглась атаке, находясь на цепи на участке, а позднее волка заметили в Орлино. По словам Анны, она не знакома с очевидцами этих происшествий и не может подтвердить подробности.

Ранее Анна уже сообщала, что волк вышел к жилым домам в Дружной Горке и погнался за женщиной с собакой. Хищник не испугался ни освещения, ни криков прохожих. Местная жительница рассказала, что раньше волков замечали преимущественно возле леса, однако теперь они появляются непосредственно во дворах жилых домов.

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