🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня 16 ноября. Звезды обещают знакам зодиака день неожиданных открытий и судьбоносных совпадений. Главное — не игнорировать подсказки Вселенной.
♈️ Овны
Овнам предстоит столкнуться с неожиданной просьбой. Не спешите соглашаться, даже если отказать будет непросто.
Космический совет: подумайте о себе.
♉ Тельцы
Тельцам улыбнется удача в делах, которые долго стояли на месте. Один смелый шаг поможет добиться желаемого.
Космический совет: не упустите момент.
♊ Близнецы
Близнецам стоит внимательнее выбирать слова. Неосторожная шутка может задеть человека, чье мнение для вас важно.
Космический совет: проявите деликатность.
♋ Раки
Ракам предстоит узнать чужой секрет. Не поддавайтесь желанию поделиться услышанным, даже с самыми близкими.
Космический совет: храните чужое доверие.
♌ Львы
Львов ждет неожиданная встреча, способная изменить планы на вечер. Не отказывайтесь от приятной компании ради привычных дел.
Космический совет: впустите радость.
♍ Девы
Девам захочется навести порядок в отношениях с окружающими. Откровенный разговор поможет избавиться от давней обиды.
Космический совет: отпустите прошлое.
♎ Весы
Весам придется принимать решение без привычной поддержки. Доверьтесь собственному опыту, ведь вы знаете больше, чем думаете.
Космический совет: верьте себе.
♏ Скорпионы
Скорпионов ждет приятный сюрприз, связанный с работой или деньгами. Однако не спешите строить далеко идущие планы.
Космический совет: радуйтесь малому.
♏ Стрельцы
Стрельцам стоит обратить внимание на странное совпадение. Возможно, Вселенная пытается направить вас к важной цели.
Космический совет: замечайте знаки.
♑ Козероги
Козерогам придется изменить привычный распорядок из-за чужих обстоятельств. Не раздражайтесь, перемены могут оказаться полезными.
Космический совет: принимайте неожиданности.
♒ Водолеи
Водолеям выпадет шанс исправить старую ошибку. Не ищите оправданий, лучше воспользуйтесь возможностью все изменить.
Космический совет: признайте промахи.
♓ Рыбы
Рыбам стоит внимательнее прислушаться к своим снам и предчувствиям. Необычная мысль может подсказать выход из тупика.
Космический совет: доверяйте интуиции.
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