🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Сегодня 16 ноября. Звезды обещают знакам зодиака день неожиданных открытий и судьбоносных совпадений. Главное — не игнорировать подсказки Вселенной.

♈️ Овны

Овнам предстоит столкнуться с неожиданной просьбой. Не спешите соглашаться, даже если отказать будет непросто.

Космический совет: подумайте о себе.

♉ Тельцы

Тельцам улыбнется удача в делах, которые долго стояли на месте. Один смелый шаг поможет добиться желаемого.

Космический совет: не упустите момент.

♊ Близнецы

Близнецам стоит внимательнее выбирать слова. Неосторожная шутка может задеть человека, чье мнение для вас важно.

Космический совет: проявите деликатность.

♋ Раки

Ракам предстоит узнать чужой секрет. Не поддавайтесь желанию поделиться услышанным, даже с самыми близкими.

Космический совет: храните чужое доверие.

♌ Львы

Львов ждет неожиданная встреча, способная изменить планы на вечер. Не отказывайтесь от приятной компании ради привычных дел.

Космический совет: впустите радость.

♍ Девы

Девам захочется навести порядок в отношениях с окружающими. Откровенный разговор поможет избавиться от давней обиды.

Космический совет: отпустите прошлое.

♎ Весы

Весам придется принимать решение без привычной поддержки. Доверьтесь собственному опыту, ведь вы знаете больше, чем думаете.

Космический совет: верьте себе.

♏ Скорпионы

Скорпионов ждет приятный сюрприз, связанный с работой или деньгами. Однако не спешите строить далеко идущие планы.

Космический совет: радуйтесь малому.

♏ Стрельцы

Стрельцам стоит обратить внимание на странное совпадение. Возможно, Вселенная пытается направить вас к важной цели.

Космический совет: замечайте знаки.

♑ Козероги

Козерогам придется изменить привычный распорядок из-за чужих обстоятельств. Не раздражайтесь, перемены могут оказаться полезными.

Космический совет: принимайте неожиданности.

♒ Водолеи

Водолеям выпадет шанс исправить старую ошибку. Не ищите оправданий, лучше воспользуйтесь возможностью все изменить.

Космический совет: признайте промахи.

♓ Рыбы

Рыбам стоит внимательнее прислушаться к своим снам и предчувствиям. Необычная мысль может подсказать выход из тупика.

Космический совет: доверяйте интуиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.