Дроны-перехватчики батальона «Кедр» отбили налет БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Российские военнослужащие круглосуточно отслеживают воздушную обстановку.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Дроны-перехватчики батальона «Кедр» отбили налет БПЛА ВСУ
Расчеты БПЛА-перехватчиков штурмового батальона «Кедр» защитили позиции российских подразделений от тяжелых беспилотников ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Военнослужащие круглосуточно отслеживают воздушную обстановку и сбивают тяжелые гексакоптеры, ударные FPV-дроны и беспилотные средства доставки грузов противника.
Кроме того, расчеты сопровождают пехотные группы во время наступательных действий. Операторы контролируют небо над маршрутами движения и прикрывают штурмовые подразделения от атак с воздуха.
По данным ведомства, такая работа позволяет снизить угрозу со стороны беспилотников и обеспечить продвижение российских подразделений на линии боевого соприкосновения.
Расчеты БПЛА-перехватчиков продолжают выполнять задачи на Днепропетровском направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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