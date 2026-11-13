Дроны-перехватчики батальона «Кедр» отбили налет БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 33 0

Российские военнослужащие круглосуточно отслеживают воздушную обстановку.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Дроны-перехватчики батальона «Кедр» отбили налет БПЛА ВСУ

Расчеты БПЛА-перехватчиков штурмового батальона «Кедр» защитили позиции российских подразделений от тяжелых беспилотников ВСУ на Днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Военнослужащие круглосуточно отслеживают воздушную обстановку и сбивают тяжелые гексакоптеры, ударные FPV-дроны и беспилотные средства доставки грузов противника.

Кроме того, расчеты сопровождают пехотные группы во время наступательных действий. Операторы контролируют небо над маршрутами движения и прикрывают штурмовые подразделения от атак с воздуха.

По данным ведомства, такая работа позволяет снизить угрозу со стороны беспилотников и обеспечить продвижение российских подразделений на линии боевого соприкосновения.

Расчеты БПЛА-перехватчиков продолжают выполнять задачи на Днепропетровском направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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