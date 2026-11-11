Трезвость с неприятным сюрпризом: нарколог назвал последствия отказа от алкоголя

Нарколог Казанцев: отказ от алкоголя может привести к другой зависимости

Отказавшись от спиртного, люди не всегда сразу переходят к здоровому образу жизни. Порой место алкоголя занимают иные пагубные пристрастия. Об этом рассказал Life.ru врач-психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Специалист объяснил, что если годами пить спиртное для расслабления, настроения, награды или сна, формируется привычка. После отказа человек ищет другие способы снять стресс.

По его словам, замена будет явной, если человек перейдет с алкоголя на другие вещества. Не так заметны пристрастия к социально одобряемым явлениям.

«Нередко замена выглядит социально приемлемо: бесконтрольные покупки, азартные игры, многочасовые видеоигры, переедание, работа без отдыха или чрезмерные тренировки», — рассказал он.

Нарколог предупредил, что насторожиться следует, если после отказа от спиртного новое увлечение превращается в единственный источник радости, человек не в силах его ограничить, утаивает траты или время, проявляет раздражение при попытке прекратить и прибегает к такому поведению главным образом для того, чтобы подавить негативные эмоции.

По словам Казанцева, после отказа от спиртного не нужно запрещать человеку все радости. Куда важнее научиться преодолевать стресс и неприятные эмоции без постоянного стремления к мгновенному вознаграждению.

«Трезвость — не соревнование по отказу от всего приятного. Ее задача в том, чтобы человек снова мог выбирать, как отдыхать и справляться с эмоциями, а не переходил из одного компульсивного сценария в другой», — отметил специалист.

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