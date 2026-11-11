ФСБ раскрыла польскую агентурную сеть, следившую за военными объектами под Калининградом

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России раскрыли агентурную сеть польских спецслужб в Калининградской области. Об этом сообщили представители ведомственного Центра общественных связей (ЦОС). Задержаны два агента — сотрудники Службы военной разведки Министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности Польши.

По данным ФСБ, шпионы собирали и передавали сведения о военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также информацию о социально-экономической ситуации в регионе, миграционной и социальной политике. Против задержанных возбудили уголовные дела, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, семерым гражданам Польши и трем гражданам России, контактировавшим с польскими спецслужбами, объявили официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений согласно статьям. Гражданам Польши на длительный срок закрыли въезд в Россию.

Как отметили в ведомстве, в 2026 году по итогам фильтрационно-проверочных мероприятий за пособничество польским спецслужбам аннулировали российские визы 14 гражданам Польши, шестерым запретили въезд в РФ.

«Польша по-прежнему держит под пристальным вниманием калининградский регион. Неоднократно уже и в предыдущие годы были демонстрированы через различные спецслужбы попытки изучить и предоставить высшему руководству страны данные, к примеру, о численности войск, которые находятся в Калининградской области, и исходя из этого, кстати, формулируется будущая повестка размещения вооруженных сил у границ Калининградской области», — пояснил начальник отдела польских исследований Института геополитических и региональных исследований БФУ имени Канта Сергей Благов.

Почему регион в зоне внимания

В ФСБ напомнили, что Калининградская область — форпост России на западных рубежах. Представители военного командования европейских стран не раз заявляли, что регион является «ножом в спине» НАТО, а его парализация в случае международного конфликта — приоритетная цель. Это и объясняет особый интерес иностранных разведок к военным и прочим сведениям, влияющим на устойчивость региона.

Географическое положение анклава, который остается «окном в Европу» при санкциях на авиаперелеты, значительный туристический поток и устойчивые трансграничные связи создают благоприятную среду для польских спецслужб. При этом в польской прессе продвигается нарратив о неминуемой российской угрозе, подкрепляемый сообщениями о задержаниях «шпионов», якобы работавших на российскую разведку.

Отдельную озабоченность в ведомстве вызвало подписание 8 июля 2024 года соглашения между премьером Польши Дональдом Туском и президентом Украины Владимиром Зеленским о сотрудничестве в сферах обороны и безопасности. Документ предполагает сбор и передачу украинской стороне сведений против безопасности России для использования в ходе военного конфликта.

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