Более 30 жертв: число погибших от нападений медведей в России увеличилось

ТАСС: 33 человека погибли в результате нападений медведей в России в 2026 году

Число погибших от нападений медведей в России достигло 33 человек. Такие данные приводят «Известия», после изучения сообщений региональных властей и открытых источников. Цифра выросла после еще одной трагедии в Кировской области.

О последнем случае рассказали в пресс-службе правительства региона. 7 ноября в Юрьянском округе медведь напал на охотника: мужчина выслеживал в лесу лося и оказался слишком близко к берлоге. От полученных ранений он умер. Это первое нападение медведя на человека в области в 2026 году.

Лидером среди субъектов РФ по количеству смертельных случаев оказался Красноярский край. В агентстве уточнили, что в регионе от лап хищников погибли девять человек. Кроме того, опасная ситуация наблюдается в регионах Сибири и Дальнего Востока, где участились случаи выхода медведей к людям.

Эксперты считают, что подобные инциденты вызваны как ростом популяции животных, так и нехваткой еды в лесу. В результате голод заставляет медведей бродить возле населенных пунктов.

Ранее зверь проник в жилой дом в поселке Неготка Каргасокского района Томской области. Животное пробралось внутрь через окно, разгромило все имущество — повреждены картины холодильник и мебель. Владельцы дома обнаружили медведя спящим на диване.

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