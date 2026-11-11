Более 30 жертв: число погибших от нападений медведей в России увеличилось

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 32 0

Неспокойной остается ситуация на Дальнем Востоке и в Сибири, где звери активно выходят к людям.

Нападения медведей в России в 2026 году — сколько погибло

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: 33 человека погибли в результате нападений медведей в России в 2026 году

Число погибших от нападений медведей в России достигло 33 человек. Такие данные приводят «Известия», после изучения сообщений региональных властей и открытых источников. Цифра выросла после еще одной трагедии в Кировской области.

О последнем случае рассказали в пресс-службе правительства региона. 7 ноября в Юрьянском округе медведь напал на охотника: мужчина выслеживал в лесу лося и оказался слишком близко к берлоге. От полученных ранений он умер. Это первое нападение медведя на человека в области в 2026 году.

Лидером среди субъектов РФ по количеству смертельных случаев оказался Красноярский край. В агентстве уточнили, что в регионе от лап хищников погибли девять человек. Кроме того, опасная ситуация наблюдается в регионах Сибири и Дальнего Востока, где участились случаи выхода медведей к людям.

Эксперты считают, что подобные инциденты вызваны как ростом популяции животных, так и нехваткой еды в лесу. В результате голод заставляет медведей бродить возле населенных пунктов.

Ранее зверь проник в жилой дом в поселке Неготка Каргасокского района Томской области. Животное пробралось внутрь через окно, разгромило все имущество — повреждены картины холодильник и мебель. Владельцы дома обнаружили медведя спящим на диване.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Ретроградный Меркурий ударит по больному: каким знакам зодиака нужно быть...

Последние новости

1:11
Что смотреть мужчине в субботу 14 ноября: футбол, хоккей, баскетбол — выбирай сам
0:54
Данные медзаключения: обнародована истинная причина смерти Сергея Соседова
0:32
Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти Соседова после эфира Малахова
0:17
Более 30 жертв: число погибших от нападений медведей в России увеличилось
23:54
«Просто шкурка другая»: в ЦБ объяснили, почему Visa и Mastercard до сих пор работают в России
23:34
«Шлагбаумному рабству» придет конец: какие права получат жители коттеджей

Сейчас читают

«Была целенаправленная провокация»: ударивший ученика учитель уволился из школы
Кузьма Сапрыкин вышел на связь после сообщений о задержании
«Чтобы он замолчал»: Дворцов выдвинул версию гибели Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео