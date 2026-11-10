«Просто шкурка другая»: в ЦБ объяснили, почему Visa и Mastercard до сих пор работают в России

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Василиса Власова
Василиса Власова 38 0

Также были оценены шансы возвращения платежных сервисов в Россию.

Как карты Visa и Mastercard стали «Миром»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Карты Visa и Mastercard в России технологически приравняли к «Миру»

Оставшиеся у граждан России карты международных платежных систем Visa и Mastercard по-прежнему работают внутри страны — технологически их полностью приравняли к национальной карте «Мир». Об этом в ходе лектория «Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет» рассказала Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России.

По словам Бакиной, достаточно быстро пришло осознание того, что технологически эти карты можно перевести и фактически приравнять к карте «Мир», чтобы вся информация, зашитая в чипах, могла работать по правилам карты «Мир».

«Когда мы сегодня держим остатки карт Visa или Mastercard, фактически вы держите карту „Мир“, у вас просто „шкурка“ другая», — объяснила она.

Регулятору и Национальной системе платежных карт (НСПК) нужно было только скорректировать правила — так, чтобы иностранные карты можно было использовать как носитель для проведения операций по российским стандартам, пояснил глава департамента ЦБ.

Бакина подчеркнула, что срочно менять такие карты не нужно — они работают в России. Банки меняют их на отечественные аналоги постепенно, по мере износа или размагничивания.

Кроме того, Бакина оценила шансы возвращения сервисов на территорию России, проинформировали РИА Новости.

Если компании изъявят желание это сделать, условия их дальнейшей деятельности определит Центробанк, сообщила она. Сейчас переговоры с этими организациями не ведутся.

Бакина подчеркнула, что российская финансовая инфраструктура в этой ситуации самодостаточна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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