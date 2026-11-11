Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти Соседова после эфира Малахова

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти российского музыкального критика Сергея Соседова после эфира программы Андрея Малахова. Об этом сообщил канал надзорного ведомства в соцсети.

«Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Виталию Кондратенко представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела и по озвученным в эфире доводам», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что ранее в эфире программы на федеральном канале обсуждались обстоятельства смерти Соседова в Нерюнгри. Ее участники сомневаются в выводах следствия, указывают на противоречия между озвученной версией и видеозаписью, а также требуют дополнительного расследования и экспертиз.

В ведомстве также добавили, что уголовное дело по факту смерти музыкального критика расследуют следователи Республики Саха.

Последние секунды жизни

Кадры с падением Соседова с лестницы в гостинице ранее показал телеведущий Андрей Малахов. Критик медленно поднимался по лестнице, держась за перила, а через мгновение упал и ударился головой.

Видео шоумен опубликовал в своем Telegram-канале. До этого родственники погибшего добивались записи, на которой была зафиксирована смерть Соседова, надеясь, что она поможет установить все причины.



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