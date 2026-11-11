Данные медзаключения: обнародована истинная причина смерти Сергея Соседова
Музыкальный критик скоропостижно умер в Нерюнгри, куда приехал на конкурс «Жемчужина Дальнего Востока — 2026».
Фото: © РИА Новости/Виталий Невар
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Малахов: Сергей Соседов умер от перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг
Музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов умер в результате перелома основания черепа и кровоизлияния в мозг. Таковы данные медицинского заключения, обнародованного в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия-1».
В частности, в документе указано, что травмы Соседов получил при падении на лестнице в доме.
В эфире также показали кадры последних секунд жизни журналиста. На видео видно, как он поднимался по лестнице в отеле «Дархан» в Нерюнгри — медленно и неуверенно, словно ему трудно сохранять равновесие. В какой-то момент он замер и упал спиной назад.
Сергей Соседов приехал в Нерюнгри как член жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». 23 сентября в гостинице он упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Критика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Известно, что жалоб на здоровье до этого момента у него не было. Соседову было 58 лет.
Актер и продюсер Леонид Дзюник, близко знавший журналиста, заявил, что перед смертью ему поступали угрозы. Неизвестные требовали «закрыть рот» и угрожали последствиями в случае отказа.
Дзюник уверен, что его друга заставляли молчать о звездах, бежавших из России. В частности, о певице Алле Пугачевой: после ее отъезда критик не раз говорил, что разочаровался в ней, обвинял в неуважении к стране, которая сделала ее популярной.
После обращений близких Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава надзорного ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. При этом мать Соседова считает, что трагедия — результат несчастного случая.
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