Силовики готовы взорвать: что скрывает бронированная комната экс-президента Парагвая

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Попасть в хранилище не удается: на двери стоит система распознавания радужной оболочки глаза.

Что экс-президент Парагвая прячет в тайной комнате-сейфе

Фото: REUTERS/Paraguay Public Prosecutor's Office

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Во дворце экс-президента Парагвая Сантьяго Пеньи нашли секретную комнату-сейф

В летней резиденции бывшего президента Парагвая Сантьяго Пеньи обнаружили секретную бронированную комнату, спрятанную за фальшивой стеной. Об этом сообщили журналисты издания Clarin. По их данным, следователи смогли вскрыть первую дверь хранилища, но вторая пока не поддалась — на ней установлена израильская система безопасности с распознаванием радужной оболочки глаза.

Казалось бы, проблему можно было бы решить одним визитом самого Пеньи. Однако, по словам прокурора Кристиана Бенитеса, власти Парагвая отказываются приводить его в резиденцию. Рассматривается вариант, при котором доступ в комнату силовикам предоставит супруга экс-президента Летисия Окампос.

«Думаем, это несколько проще, чем возможная доставка на место экс-президента», — цитирует издание Бенитеса.

Если хранилище так и не удастся открыть, силовики, возможно, попробуют подорвать вход. Пока никто не знает, что именно находится в тайной комнате.

Шестого ноября парламент Парагвая признал Пенью виновным в рамках процедуры импичмента и постановил отстранить его от должности. В поддержку решения проголосовали 44 депутата. Это произошло на фоне кризиса вокруг банка Ueno Bank, заморозившего счета миллионов клиентов. Коллапс вызвал бурную реакцию общественности и привел к массовым протестам в столице Асунсьоне. 7 ноября бывшего президента страны задержали.

Неспокойная обстановка сейчас и во Франции — президент Эммануэль Макрон, по слухам, готовится к побегу в свою тайную комнату. Спецслужбы страны не исключают вероятности захвата Елисейского дворца. В пригороде Парижа оборудован бункер для экстренной эвакуации Макрона.

Перед выборами 2027 года власти ожидают усиления беспорядков и кибератак. Сейчас в стране проходят массовые протесты против экономической политики, переросшие в кампанию за отставку президента. Самым бунтующим городом стал Марсель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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