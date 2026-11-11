«Мужчина рациональнее»: Шоуа объяснил, почему женщинам нельзя доверять деньги

Александр Шоуа заявил, что женщинам нельзя доверять семейный бюджет

Женщина не должна отвечать за финансы в доме. Такое мнение высказал певец и участник группы «Непара» Александр Шоуа в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

По словам солиста, нельзя возлагать ответственность за деньги на женщину, поскольку в таком случае средства могут попросту испариться. Он подчеркнул, что у мужчин в этом в этом плане заметно отличаются.

«У вас (женщин –Прим.ред.) они исчезают в неизвестном направлении. Мужчина все-таки более рационален. Вы действуете сердцем, мужчина — умом», — сказал артист.

Шоуа также высказался о положении женщин в обществе. По мнению артиста, не стоит выделять их в отдельную категорию или относиться к ним иначе только из-за пола.

При этом певец выступил как против ущемления женщин, так и против необходимости отдельно бороться за их права. Он подчеркнул, что все люди равны независимо от пола, поэтому разделять мужчин и женщин в этом вопросе не следует.

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