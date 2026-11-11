«Меня поднимают с колен»: Долина падала в обмороки после концертов

Лариса Долина падала в обмороки после своих концертов

У народной артистки России бывало такое, что после завершения концерта она падала в обморок. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

Певица отметила, что выходила на сцену даже, когда не очень хорошо себя чувствовала. Однако люди в зрительном зале заряжали ее достаточным количеством энергии, чтобы достойно выступить.

«Зрители — это тот механизм живой, который вдохновляет и дает энергию, даже если ты болен. Я вижу глаза зрителей. Они меня поднимают с колен, дают мне крылья. И когда заканчивается концерт, все зрители уходят, и бывало такое, что я падаю в обморок. Я допеваю концерт, а потом (изображает потерю сознания. — Прим. ред.), потому что зрители ушли, все энергии нет», — пояснила Долина.

Она добавила, что для нее важно выложиться перед своей аудиторией, чтобы они оценили то, чем она занимается: ее песни, ее творчество. Ведь певица очень любит и свою профессию, и своего зрителя.

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