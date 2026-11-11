«Меня поднимают с колен»: Долина падала в обмороки после концертов

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 1 094 0

Для певицы важно, чтобы аудитория оценила ее творчество.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лариса Долина падала в обмороки после своих концертов

У народной артистки России бывало такое, что после завершения концерта она падала в обморок. Об этом исполнительница рассказала корреспонденту 5-tv.ru на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

Певица отметила, что выходила на сцену даже, когда не очень хорошо себя чувствовала. Однако люди в зрительном зале заряжали ее достаточным количеством энергии, чтобы достойно выступить.

«Зрители — это тот механизм живой, который вдохновляет и дает энергию, даже если ты болен. Я вижу глаза зрителей. Они меня поднимают с колен, дают мне крылья. И когда заканчивается концерт, все зрители уходят, и бывало такое, что я падаю в обморок. Я допеваю концерт, а потом (изображает потерю сознания. — Прим. ред.), потому что зрители ушли, все энергии нет», — пояснила Долина.

Она добавила, что для нее важно выложиться перед своей аудиторией, чтобы они оценили то, чем она занимается: ее песни, ее творчество. Ведь певица очень любит и свою профессию, и своего зрителя.

Ранее артистка рассказала, что будет много работать в новогодние праздники. Однако ночь с 31 декабря на 1 января проведет не на сцене, а дома в кругу семьи и друзей.

В медиасреде фиксируют взлеты не только новинок, но и других, уже давно вышедших, проектов. Новый национальный рейтинг кино и сериалов от Медиалогии показывает, какие картины находятся в фокусе аудитории сегодня. Актуальные данные доступны по ссылке.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

9:09
«Очень серьезно отношусь»: как Лариса Долина готовится к Новому году
8:45
ФСБ раскрыла польскую агентурную сеть, следившую за военными объектами под Калининградом
8:41
Пожар вспыхнул на шахте калийного комбината в Пермском крае
8:31
«Сам должен купить?» — Барановская отказалась терпеть невестку у себя на кухне
8:22
Аэрогриль повышает риск рака? Опасная ошибка при приготовлении мяса
8:22
Астма и холодный воздух: как не спровоцировать приступ в ноябре

Сейчас читают

«Меня поднимают с колен»: Долина падала в обмороки после концертов
Поднять из могилы: тело Соседова требуют эксгумировать
Данные медзаключения: обнародована истинная причина смерти Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео