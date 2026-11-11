«Сам должен купить?» — Барановская отказалась терпеть невестку у себя на кухне

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 746 0

На вопрос, подарит ли она 20-летнему сыну квартиру, телеведущая не ответила.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Барановская: у мужчины должна быть своя жилплощадь

У каждого мужчины должна быть своя жилплощадь, чтобы невесте не пришлось жить с его мамой. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась телеведущая Юлия Барановская на презентации клипа Елены Север «Пассажир случайный».

«Наверное, и у супруги его (сына — Прим. ред.) тоже могут быть некоторые такие качества, мы будем как-то с ними уживаться… Главное, чтобы не на одной кухне… Да, у мужчины должна быть собственная жилплощадь», — сказала она.

При этом Барановская решила избежать прямого ответа на вопрос о том, должны ли родители помогать сыну с покупкой квадратных метров. Когда корреспондент спросила ее, намерена ли она приобретать жилье для 20-летнего сына Артема, она ответила уклончиво.

«Ну, это должна быть его собственная жилплощадь», — сказала Юлия.

«То есть, вы считаете, что он сам должен купить?», — спросила корреспондент.

«Я этого вам не говорила, вы опять сказали за меня», — отрезала Барановская, слегка растерявшись.

Старший сын телеведущей Барановской от заслуженного мастера спорта России Андрея Аршавина Артем Аршавин родился в 2005 году. Он работает ведущим мероприятий, участвует в совместных проектах и выступает на одной сцене с мамой.

В медиасреде фиксируют взлеты не только новинок, но и других, уже давно вышедших, проектов. Новый национальный рейтинг кино и сериалов от Медиалогии показывает, какие картины находятся в фокусе аудитории сегодня. Актуальные данные доступны по ссылке.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

9:09
«Очень серьезно отношусь»: как Лариса Долина готовится к Новому году
8:45
ФСБ раскрыла польскую агентурную сеть, следившую за военными объектами под Калининградом
8:41
Пожар вспыхнул на шахте калийного комбината в Пермском крае
8:31
«Сам должен купить?» — Барановская отказалась терпеть невестку у себя на кухне
8:22
Аэрогриль повышает риск рака? Опасная ошибка при приготовлении мяса
8:22
Астма и холодный воздух: как не спровоцировать приступ в ноябре

Сейчас читают

«Меня поднимают с колен»: Долина падала в обмороки после концертов
Поднять из могилы: тело Соседова требуют эксгумировать
Данные медзаключения: обнародована истинная причина смерти Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео