Пожар вспыхнул на шахте калийного комбината в Пермском крае

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 43 0

Пламя вспыхнуло на глубине 400 метров.

Пожар в шахте в Пермском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В шахте калийного комбината в Березниках Пермского края произошел пожар. Об этом 5-tv.ru сообщили в компании «ЕвроХим».

На глубине 400 метров вспыхнуло оборудование. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Была проведена эвакуация сотрудников. Угрозы их жизни нет.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее крупный пожар произошел на складе на улице Туполева в Ростове-на-Дону. В этом помещении хранились масла и полимерные материалы. Огонь распространился на площади в восемь тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены сотрудники МЧС.

Кроме того, загорелся один из московских санаториев. Пламя вспыхнуло на крыше деревянно-кирпичного строения. Здание было на реставрации. Изначально площадь, которую охватил огонь, составляла 300 квадратных метров. Но пламя быстро распространялось, и в итоге захватило территорию в тысячу квадратных метров.

Пострадавшее здание санатория находится на юго-западе столицы. На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть языки огня, поднимающиеся над фасадом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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