Съедят ли кабаны тело? Жестокую убийцу восьмилетнего мальчика нашли по истории браузера

The Sun: женщина убила 8-летнего сына бывшего и искала, едят ли кабаны тела

Женщина расправилась с ребенком после расставания с его отцом. Во время расследования обнаружились ее поисковые запросы о способности кабанов съесть тело человека. Об этом сообщило The Sun.

Убила ребенка, чтобы отомстить бывшему

В Германии 30-летнюю Джину Х. приговорили к пожизненному заключению за убийство восьмилетнего сына ее бывшего возлюбленного. Во время расследования выяснилось, что после исчезновения мальчика женщина искала в интернете информацию о том, могут ли дикие кабаны поедать человеческие останки.

Судьи признали вину подсудимой доказанной и установили особую тяжесть преступления. Это существенно ограничивает возможность ее досрочного освобождения после 15 лет заключения.

Ребенок пропал 10 октября 2025 года в городе Гюстров на севере Германии. В тот день мальчик плохо себя чувствовал и остался дома вместо школы.

По версии обвинения, Джина пришла к квартире его матери и убедила ребенка отправиться с ней к уединенному водоему возле Клайн-Упаля. Там она нанесла мальчику не менее шести ножевых ранений, а затем облила его тело горючей жидкостью и подожгла.

Тело ребенка обнаружили спустя четыре дня. О находке сообщила сама Джина, которая утверждала, что случайно увидела погибшего возле водоема.

Поисковые запросы раскрыли подозрительные интересы женщины

В ходе расследования правоохранители изучили цифровые следы подозреваемой. Особое внимание привлекла история ее интернет-поиска.

Вечером 10 октября, когда об исчезновении мальчика уже сообщили в полицию, женщина отправила сообщение его отцу. Она поинтересовалась, не произошло ли чего-нибудь дома.

Затем Джина начала искать в интернете информацию о полицейских сводках. На следующее утро появились еще более необычные запросы. Женщина хотела узнать, едят ли дикие кабаны людей и способны ли эти животные питаться мертвыми человеческими телами.

«Вы все равно никогда не узнаете»: что было в голосовом сообщении

Следствие также получило доступ к голосовому сообщению Джины, отправленное неизвестному лицу. Запись воспроизвели во время судебного разбирательства. В разговоре о судьбе ребенка женщина рассуждала о том, какие следы могут сохраняться на телах, находившихся в воде или подвергшихся воздействию огня.

«Ну, ведь никогда полиция точно не узнает, правда?» — говорила она.

Затем Джина утверждала, что после пребывания тела в воде или воздействия огня обнаружить следы ДНК практически невозможно.

Почему бывшая возлюбленная отца решила избавиться от мальчика

Джина около четырех лет встречалась с отцом ребенка Маттиасом Р. В августе 2025 года мужчина прекратил отношения. Прокуратура считала, что женщина тяжело переживала расставание и воспринимала сына экс-возлюбленного как препятствие для возможного возобновления романа. По версии обвинения, она также хотела наказать бывшего партнера за принятое решение.

Джина до последнего отрицала причастность к гибели мальчика.

«Я невиновна. Он был мне как второй ребенок», — заявила она в своем заключительном слове.

Защита настаивала на оправдании подсудимой, указывая на противоречия в доказательствах. Однако суд признал совокупность улик достаточной для обвинительного приговора.

Решение пока не вступило в законную силу. Джина намерена его обжаловать.

Искал, как избавиться от тела жены: похожее убийство в США

Похожая история произошла в штате Массачусетс. В декабре 2025 года присяжные признали Брайана Уолша виновным в убийстве супруги Аны, пропавшей в начале января 2023 года.

Тело женщины так и не нашли. Однако во время расследования полиция обнаружила историю интернет-поиска ее мужа.

Среди запросов были вопросы о том, как избавиться от человеческого тела, можно ли удалить следы крови отбеливателем и могут ли обвинить человека в убийстве, если тело жертвы не обнаружено.

Следователи также выяснили, что мужчина искал информацию об удалении данных с электронных устройств. Часть запросов удалось восстановить благодаря планшету его сына, который синхронизировался с учетной записью отца.

Кроме того, полицейские нашли окровавленные предметы и установили, что после исчезновения жены мужчина покупал чистящие средства и инструменты.

Защита утверждала, что Ана неожиданно умерла дома, а супруг испугался последствий и попытался скрыть ее смерть. Однако присяжные отвергли эту версию и признали его виновным в умышленном убийстве.

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