Отец сделал десятилетнюю дочь «второй женой»: что скрывалось за дверями дома

Mirror: отец сделал десятилетнюю дочь «второй женой»

Мужчину обвинили в сексуальном насилии над собственной десятилетней дочерью. По версии следствия, он воспринимал ребенка как «вторую жену», объясняя это неудовлетворенностью отношениями с супругой. Об этом сообщает телеканал Mirror со ссылкой на судебные документы.

Семья проживала в городе Игл-Маунтин, штат Юта. Предполагаемое насилие продолжалось несколько лет. Однако о происходящем стало известно только после того, как один из взрослых родственников обнаружил подозрительные материалы на электронном устройстве 44-летнего мужчины.

Находка стала основанием для обращения в компетентные органы. Расследование начали сотрудники полиции и службы защиты детей.

Согласно судебным документам, мужчина признался следователям в неподобающих действиях в отношении дочери. Он также сообщил, что делал запрещенные фотографии ребенка, а впоследствии удалил их.

Девочка боялась рассказать о происходящем

Во время расследования выяснилось, что ребенок ранее пытался поговорить с отцом о его действиях. Как следует из судебных документов, мужчина заплакал и попросил дочь никому ничего не рассказывать. Он предупредил, что в противном случае может оказаться в тюрьме.

Девочка долгое время молчала. Согласно материалам дела, он подкупал родственников за молчание. Мужчина обеспечивал семью, и ребенок опасался последствий его возможного ареста.

В судебных документах также приводится утверждение, что обвиняемый рассматривал дочь как замену супруге, которая не удовлетворяла его потребности.

«Использовал свою несовершеннолетнюю дочь в качестве второй жены, потому что его жена не предоставляла ему то, что ему нужно», — приводятся в судебных документах слова злоумышленника.

Эти обстоятельства легли в основу расследования. При этом окончательную юридическую оценку действиям мужчины должен дать суд.

Мужчине предъявили 22 обвинения

Прокуратура предъявила жителю Юты обвинения по 22 эпизодам преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В их число вошли четыре эпизода сексуального насилия над ребенком, квалифицированные по статье о содомии, семь эпизодов сексуального насилия при отягчающих обстоятельствах, десять эпизодов сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, включая один с отягчающими обстоятельствами, а также обвинение в изнасиловании.

Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог.

Отчима приговорили к 30 годам заключения

Похожее преступление ранее расследовали в штате Нью-Йорк. В марте 2026 года суд приговорил мужчину к 30 годам лишения свободы за сексуальное насилие над двумя падчерицами.

Преступления начались в 2018 году, когда одной из девочек было десять лет. Насилие продолжалось до 2021 года. Вторая падчерица подвергалась насилию с 2022 по 2024 год. В начале преступлений ей было 12 лет.

Дело удалось раскрыть после того, как мать девочек обнаружила на планшете супруга видеозаписи насилия над ребенком. Женщина обратилась в полицию, и на следующий день мужчину задержали.

В феврале 2026 года обвиняемый признал вину по двум пунктам. 19 марта суд назначил ему 30 лет заключения и еще 20 лет надзора после освобождения. Имя осужденного прокуратура округа Саффолк не раскрыла, чтобы защитить личности пострадавших детей.

Еще одного отца осудили за насилие над пятилетней дочерью

Другой случай произошел в городе Селден, также расположенном в штате Нью-Йорк. В мае 2026 года 47-летнего мужчину приговорили к 25 годам заключения за сексуальное насилие над дочерью, которому она подвергалась с пятилетнего возраста.

Согласно материалам дела, преступления начались летом 2015 года, когда мать ребенка отсутствовала дома. Насилие прекратилось после того, как отец переехал и больше не имел доступа к девочке.

О случившемся стало известно только спустя годы. В апреле 2024 года ребенок рассказал о произошедшем сотрудникам школы. После этого началось полицейское расследование.

В сентябре 2025 года мужчину признали виновным. Помимо тюремного срока, суд назначил ему 20 лет надзора после освобождения. Имя отца также решили не публиковать ради защиты личности потерпевшей.

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