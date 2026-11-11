В такси запретят работать одной категории водителей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 28 0

Такие меры уже действуют в 52 регионах России, а с 2027 года к ним могут добавиться еще семь.

Что будет после запрета мигрантам на работу в такси

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Цены на такси не вырастут после введения запрета на водителей-мигрантов

Ограничения на работу в такси мигрантов в ряде регионов России не приведет к росту цен. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства Станислав Швагерус.

На рассмотрении у председателя правительства России Михаила Мишустина находится проект, который расширяет список регионов, где запретят работать в такси мигрантам. Если премьер-министр подпишет этот документ, то с 2027 года к предыдущим 52 субъектам с такими ограничениями добавятся еще семь: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Свердловская, Оренбургская, Ульяновская и Еврейская автономная области.

Однако подобные нововведения, по мнению специалиста, не приведут к росту цен или увеличению времени ожидания автомобиля. Он подчеркнул, что такие запреты необходимы в первую очередь для руководителей таксопарков и для того, чтобы рынок в целом понимал, на что обращать внимание.

При этом контролировать соблюдение таких ограничений на практике трудно. В том числе и потому, что в России нет учета водителей такси. Исключением является лишь Московский регион, где введена государственная система КИС «АРТ». Раз нет учета, значит, нет и статистики, и инструмента, который позволял бы соблюдение закона контролировать.

«Чтобы что-то кому-то запретить, надо иметь перечень тех, кому это разрешено. А федеральное законодательство не предусматривает реестр водителей. Есть только реестр перевозчиков. Встает вопрос: как государству понять, что запрещено конкретному водителю?» — пояснил Швагерус.

К тому же в регионах, где такой запрет введен уже несколько лет, никаких сбоев в работе или скачка цен не наблюдалось. Этому способствует и то, что данный рынок довольно подвижный и быстро подстраивается под новые правила.

Эксперт подчеркнул, что в полной мере реализовать эти ограничения практически невозможно. А проводимые правоохранительными органами рейды дают лишь пиар-эффект.

В России разрабатывают новые правила перевозки детей в такси. Подобная мера должна сократить число конфликтов между водителями и родителями с детьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
82.55
-0.20 92.40
0.01
Успеть до 5 декабря: Венера даст знакам зодиака шанс изменить жизнь, но е...

Последние новости

12:11
Вестибюли 51 станции московского метро оформили архитектурно-художественной подсветкой
12:00
Когда таблетки не помогают: врач назвал способы вернуть эрекцию
11:55
В Москве началось прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной
11:50
Два перечеркнутых лица и три трупа: загадочная записка потрясла почтальона
11:42
В Абу-Даби начался второй день переговоров России, США и Украины
11:40
«Заморские яства»: россияне стали чаще покупать салаты из необычных ингредиентов

Сейчас читают

Яна Чурикова застряла в самолете посреди казахстанской степи
Внук Пугачевой неожиданным образом отреагировал на странный концерт Киркорова в Тюмени
«Меня поднимают с колен»: Долина падала в обмороки после концертов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео