В такси запретят работать одной категории водителей

Цены на такси не вырастут после введения запрета на водителей-мигрантов

Ограничения на работу в такси мигрантов в ряде регионов России не приведет к росту цен. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства Станислав Швагерус.

На рассмотрении у председателя правительства России Михаила Мишустина находится проект, который расширяет список регионов, где запретят работать в такси мигрантам. Если премьер-министр подпишет этот документ, то с 2027 года к предыдущим 52 субъектам с такими ограничениями добавятся еще семь: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Свердловская, Оренбургская, Ульяновская и Еврейская автономная области.

Однако подобные нововведения, по мнению специалиста, не приведут к росту цен или увеличению времени ожидания автомобиля. Он подчеркнул, что такие запреты необходимы в первую очередь для руководителей таксопарков и для того, чтобы рынок в целом понимал, на что обращать внимание.

При этом контролировать соблюдение таких ограничений на практике трудно. В том числе и потому, что в России нет учета водителей такси. Исключением является лишь Московский регион, где введена государственная система КИС «АРТ». Раз нет учета, значит, нет и статистики, и инструмента, который позволял бы соблюдение закона контролировать.

«Чтобы что-то кому-то запретить, надо иметь перечень тех, кому это разрешено. А федеральное законодательство не предусматривает реестр водителей. Есть только реестр перевозчиков. Встает вопрос: как государству понять, что запрещено конкретному водителю?» — пояснил Швагерус.

К тому же в регионах, где такой запрет введен уже несколько лет, никаких сбоев в работе или скачка цен не наблюдалось. Этому способствует и то, что данный рынок довольно подвижный и быстро подстраивается под новые правила.

Эксперт подчеркнул, что в полной мере реализовать эти ограничения практически невозможно. А проводимые правоохранительными органами рейды дают лишь пиар-эффект.

В России разрабатывают новые правила перевозки детей в такси. Подобная мера должна сократить число конфликтов между водителями и родителями с детьми.

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