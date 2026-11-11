Вестибюли 51 станции московского метро оформили архитектурно-художественной подсветкой

В Москве завершили оформление архитектурно-художественной подсветкой вестибюлей 51 станции метро. О проекте рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в МАКС.

Новая система освещения призвана подчеркнуть архитектурные особенности станций и обратить внимание пассажиров на исторический облик московского метро. Ежедневно столичной подземкой пользуются около восьми миллионов человек.

В первую очередь подсветку установили в вестибюлях станций, имеющих статус памятников архитектуры. Среди них «Чистые пруды» и «Маяковская», «Курская», «Белорусская» и «Комсомольская» Кольцевой линии, а также «Киевская» и «Смоленская» Арбатско-Покровской линии.

Новые световые решения появились и у других известных станций. В их числе «Боровицкая», «Красносельская», «Лубянка», «Динамо», «Театральная», «Электрозаводская», «Новослободская», «Кропоткинская», «Новокузнецкая», «Сокольники», «Добрынинская», «Октябрьская», «Площадь Революции» и «Охотный Ряд». Работы также провели на «Проспекте Мира» и «Парке Культуры» Кольцевой линии.

Оформление получили не только старинные вестибюли. Подсветкой оборудовали станции, построенные в конце прошлого века, включая «Ботанический сад» и «Владыкино». Световое оформление появилось и на более современных объектах — например, у станции «ЦСКА» Большой кольцевой линии.

Универсального решения для всех объектов не использовали. Инженеры и дизайнеры создавали отдельные проекты с учетом архитектуры каждого вестибюля, его отделки, цвета и фактуры фасада.

Специалисты отдельно рассчитывали направление и интенсивность световых потоков. Это позволило выделить характерные элементы зданий — орнаменты, ниши и декоративные детали.

Основным решением стал теплый белый свет. Цветные варианты и градиенты применяли лишь там, где они соответствовали архитектуре конкретного объекта.

Для проекта выбрали энергоэффективные светодиодные светильники отечественного производства. Оборудование отличается компактными размерами, устойчивостью к перепадам температуры и рассчитано на длительную эксплуатацию.

Чтобы технические элементы не нарушали внешний вид зданий, корпуса светильников окрашивали в цвет фасада. Поэтому в дневное время они практически не выделяются, а вечером становятся частью светового оформления.

Отдельное внимание уделили сохранению исторической отделки. Там, где стены покрыты натуральным камнем, специалисты не могли использовать обычное сверление. В таких случаях оборудование закрепляли на потолке с помощью специальных кронштейнов, которые разрабатывали индивидуально для конкретного вестибюля.

В реализации проекта участвовали специалисты разных направлений: светотехники, инженеры, дизайнеры и эксперты, отвечавшие за согласование проектов, материалы, качество монтажа и технические решения. Среди них были представители династий светотехников, работающие в профессии уже в третьем поколении.

Параллельно столица расширяет сеть подземки. В 2027–2029 годах планируется открыть 23 станции, построить более 50 километров линий и три электродепо. Сейчас одновременно возводятся Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Кроме того, продолжается строительство станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии и «Южного порта» Люблинско-Дмитровской линии.

Второй участок Троицкой линии от Коммунарки до Троицка с шестью станциями рассчитывают завершить в 2029 году. Бирюлевскую ветку будут вводить поэтапно: до «Курьянова» — в 2028 году, до «Бирюлева» — в 2029-м. На развитие транспортной системы Москвы в 2027–2029 годах предусмотрено четыре триллиона рублей. Из них 1,3 триллиона рублей планируется направить на эти цели уже в 2027 году.

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